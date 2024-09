BVB und FC Bayern bejubeln perfekten Saisonstart

IMAGO

Die U19 des FC Bayern hat einigen Grund zum jubeln

Der neustrukturierte Fight um die deutsche A-Junioren-Krone hat bereits mächtig Fahrt aufgenommen, die Talente des FC Bayern und des BVB haben dabei den besten Start aller nun 64 Teams erwischt.

Mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen haben die U19-Talente des FC Bayern und von Borussia Dortmund den besten Start in die DFB-Nachwuchsliga erwischt.

Seit der neuen Saison wird in acht regionalen Gruppen à acht Teams die erste Phase ausgespielt. Die drei Topplatzierten der Tabelle qualifizieren sich nach 14 Spieltagen für die zweite Phase, in der vier Gruppen à sechs Teams gebildet werden. Nach zehn weiteren Spieltagen qualifizieren sich die ersten Vier jeder Gruppe für das Achtelfinale. Dort geht es im K.o.-Modus weiter.

Dass der Nachwuchs des FC Bayern und des BVB in die zweite Gruppenphase einzieht, scheint schon unbestritten. Die Münchner führen Gruppe G mit 21:10 Toren und 21 Punkte klar vor dem FC Ingolstadt und der SpVgg Unterhaching (je 12 Punkte) an. Am vergangenen Spieltag hatten die Münchner allerdings beim 3:2 beim FC Augsburg mehr Schwierigkeiten als erwartet. Vor allem FCA-Stürmer Mauro Hämmerle macht den Bayern mit einem Doppelpack das Leben schwer.

Die Dominanz des BVB in Gruppe C fällt noch deutlicher aus: Die schwarz-gelben A-Junioren liegen mit 21 Punkten und 31:4 Toren auf Rang eins. Es folgen Fortuna Düsseldorf (16/14:11) und der FC Schalke 04 (15/21:9).

Den FC Schalke 04 bezwang der BVB im Hinspiel bereits mit 3:1, Fortuna Düsseldorf fegte man am Sonntag sogar mit 6:0 vom Platz.

Saison von FC Bayern und BVB dennoch nicht perfekt

In den anderen Gruppen hat keine Mannschaft die ersten sieben Runden ohne Punktverlust überstanden.

Der BVB und auch der FC Bayern mussten im Saisonverlauf dennoch bereits einen Rückschlag verkraften: In der 1. Runde des U19-Pokals mussten sich die Borussen im Elfmeterschießen Bayer Leverkusen geschlagen geben, die Münchner unterlagen dem KSC ebenfalls im Duell vom Punkt.