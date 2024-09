Neuer Job für Ex-Gladbacher Christoph Kramer

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Ex-Nationalspieler Kramer ist künftig auch in der Champions League als Experte im Einsatz

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer kommt als TV-Experte künftig häufiger in der Champions League zum Einsatz.

Der 33-Jährige gehört in der in dieser Woche beginnenden Saison zum Team von Rechteinhaber Prime Video. Seine Premiere für den Streaminganbieter feiert der frühere Bundesliga-Profi am Dienstag bei der Partie des VfB Stuttgart bei Real Madrid an der Seite von Matthias Sammer.

"Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Prime-Video-Expertenteams zu sein", sagte Kramer, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vor der Saison aufgelöst worden war.

Im Stadion der Königlichen, dem Estadio Santiago Bernabéu, sei er noch nie gewesen, entsprechend erfülle sich ein "absoluter Kindheitstraum", sagte Kramer, der als TV-Experte auch für das ZDF im Einsatz ist und für den Sender bereits das vergangene Champions-League-Finale im Juni analysiert hatte. Ob und bei welchem Club er seine aktive Karriere fortsetzt, ist offen.

Prime Video zeigt in der neuen Saison ausgewählte Partien der Königsklasse, jeweils eine am Dienstag. Alle anderen Begegnungen sind bei DAZN zu sehen.