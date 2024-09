Blamage-Gefahr? Warnung an den FC Bayern

IMAGO/Slavko Midzor/PIXSELL

Ivica Olic kickte mehrere Jahre für den FC Bayern

Ex-Profi Ivica Olic sieht vor dem Champions-League-Duell seiner früheren Klubs am Dienstag (21:00 Uhr) den FC Bayern gegen Dinamo Zagreb klar im Vorteil. Der Auftritt gegen die Kroaten wird für den deutschen Rekordmeister seiner Ansicht nach aber dennoch kein Selbstläufer.

"Alles andere als drei Punkte für den FC Bayern wären eine riesengroße Überraschung", sagte Olic gegenüber Münchner Vereinsmedien. "Ich erwarte, dass Dinamo ein gutes Spiel zeigen wird - die Spieler werden kämpfen. Aber sie werden auch wissen, dass der FC Bayern der riesige Favorit ist."

Dinamo verfüge über "eine gute Mischung aus internationaler Erfahrung und frischer, unbekümmerter Jugend", lobte Olic.

Seinen größten Trumpf kann der kroatische Serienmeister im Duell mit dem FC Bayern allerdings nicht in die Waagschale werden, da die Partie in der Münchner Allianz Arena stattfindet: die Heimstärke.

"Dinamo ist vor allem zu Hause mit den lauten, hitzigen Fans eine Macht: So ist es schon gelungen, Tottenham Hotspur oder Atalanta Bergamo in Zagreb zu besiegen. Die Anhänger können die Mannschaft zu großen Siegen treiben", schilderte Olic, der in der Saison 2002/2003 für Dinamo Zagreb spielte, dann über eine Zwischenstation bei ZSKA Moskau beim Hamburger SV und ab 2009 schließlich für drei Jahre beim FC Bayern landete.

Dinamo Zagreb der "FC Bayern Kroatiens"

In Kroatien ist Dinamo seit längerem das absolute Nonplusultra, analog zum FC Bayern in Deutschland, wie Olic schilderte: "Der Qualitätsunterschied innerhalb der Liga ist riesig."

Dennoch herrscht größere Fluktuation im Kader seines früheren Arbeitgebers. "Dinamo benötigt Ablösesummen, um die Vormachtstellung in Kroatien zu halten. Doch mit den Gehältern, die im Ausland teilweise gezahlt werden können, kann Zagreb noch immer nicht mitbieten", sagte Olic. "Es geht für Dinamo immer darum, neue Talente aufzuspüren und mit erfahrenen Akteuren eine gute Mischung zu finden."