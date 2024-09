Werder Bremen verkündet wochenlangen Ausfall

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Justin Njinmah fehlt Werder Bremen die kommenden Wochen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss wegen einer Bänderverletzung "vier bis sechs Wochen" auf Justin Njinmah verzichten. Dies teilten die Norddeutschen nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit.

Der 23 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 2:1-Sieg am Sonntag beim FSV Mainz 05 in der sechsten Spielminute bei einem Foulspiel, das zum Strafstoßtor von Marvin Ducksch führte, am Sprunggelenk verletzt und musste wenig später ausgewechselt werden.

"Eine schlechte Nachricht für uns, aber vor allem für Justin. Nach seinem langen Ausfall am Saisonende war er gerade dabei, wieder bei 100 Prozent zu sein. Auf seinem Weg zurück auf den Platz werden wir ihn bestmöglich unterstützen", sagte Werder-Trainer Ole Werner.