So tippt Matthäus den CL-Auftakt vom FC Bayern und Co.

IMAGO/Henning Rohlfs

Lothar Matthäus tippt die Spiele vom FC Bayern, BVB und Co.

Am Dienstagabend startet die Champions League mit einem neuen Format in die Saison 2024/24. Mit Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern, RB Leipzig und BVB sind in diesem Jahr gleich fünf Klubs aus der Bundesliga mit dabei. Vor dem Auftakt hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die ersten Partien der deutschen Königsklassen-Vertreter getippt.

Die klarste Angelegenheit erwartet der TV-Experte in der Münchner Allianz Arena. Dort empfängt der FC Bayern den kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb. "Bayern ist daheim großer Favorit. Zagreb qualifiziert sich immer wieder für die Champions League, aber dann ist meistens doch in der ersten Runde Schluss. 3:0 für die Bayern", prognostizierte der 63-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Nach Ansicht von Matthäus wird auch der BVB erfolgreich in die Königsklasse starten - allerdings weitaus weniger souverän als der Rekordmeister. "Ich habe ein gutes Gefühl bei Dortmund und Trainer Nuri Sahin. Der BVB geht als Favorit in die Partie, dennoch wird es ein unangenehmes Spiel. Brügge hat Qualität, guten Teamgeist und ein kleines Stadion", erklärte der Ex-Profi, der auf einen 2:1-Sieg der Dortmunder tippt.

Matthäus prognostiziert chancenlosen VfB Stuttgart

Einen "Hexenkessel" erwartet unterdessen Bayer Leverkusen bei Feyenoord Rotterdam. Dennoch glaubt Matthäus, dass sich der deutsche Meister am Ende mit 3:1 durchsetzen wird. "Man braucht nicht darüber reden, was Bayer Leverkusen in den letzten 14 Monaten geleistet hat. Der Kader ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben und auch Victor Boniface ist nach seiner Verletzung wieder in Topform", so Matthäus.

Eine deutlich härtere Nuss zu knacken hat RB Leipzig, die mit Atletico Madrid zu Gast bei einem "unangenehmen" Gegner sind. "Es ist ein offenes Spiel. RB hat Qualität und diese zum Beispiel auch beim Sieg in Leverkusen unter Beweis gestellt. Atletico ist aufgrund des Heimspiels leichter Favorit", glaubt der "Sky"-Experte, der sich dennoch auf ein 2:2-Remis festlegte.

Eine Niederlage zum Auftakt setzt es nach Ansicht von Matthäus nur für den VfB Stuttgart. Die Schwaben seien auf Grund des Verlusts von wichtigen Spielern "sicherlich noch nicht so weit wie im letzten Jahr" und daher bei Real Madrid "keine Chance" hat. Endergebnis im Bernabeu: Eine 0:2-Auswärtsniederlage für den Vizemeister.

Alle Champions-League-Tipps von Matthäus im Überblick: