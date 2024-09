Matthäus sieht "ein paar Fragezeichen" beim FC Bayern

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern nicht überall gut aufgestellt

Auf dem Weg zum angepeilten Saisonziel "Finale dahoam 2.0" in der Champions League sieht Lothar Matthäus noch "ein paar Fragezeichen" beim FC Bayern.

"Besonders in der Innenverteidigung wackelt man etwas. Übrigens nicht erst seit gestern. In den vergangenen drei, vier Jahren sind hier einige Fehler passiert. Immer wieder wurden Spieler für viel Geld verpflichtet, die dann trotzdem enttäuscht haben", sagte der Rekord-Nationalspieler in einem "Ran"-Interview.

Dayot Upamecano und Kim Min-jae, für die der FC Bayern zusammen mehr als 90 Millionen Euro an Ablösesummen an ihre Ex-Klubs RB Leipzig und SSC Neapel überwies, hätten sich in der Vorsaison "viele Fehler erlaubt", monierte Matthäus. "Die Bayern müssen jetzt darauf vertrauen, dass beide ihr definitiv vorhandenes Potential abrufen, denn Wunschspieler Jonathan Tah konnte nicht verpflichtet werden."

Mit Blick auf die Favoriten in der Königsklasse schätzt Matthäus zwar Titelverteidiger Real Madrid sowie Premier-League-Gigant Manchester City stärker ein als die Münchner. "Dahinter sehe ich jetzt aber keine Mannschaft, die vor dem FC Bayern steht", so der 63-Jährige.

Laut Matthäus ist das auch ein Verdienst des Aufschwungs unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. "Er gibt den Spielern auf jeden Fall dringend benötigten Freiraum, Spaß und Freude. Bei Bayern München wird wieder Fußball gezockt, wenn man es so sagen will", erklärte Matthäus. "Das tut Spielern wie Jamal Musiala, Thomas Müller, Aleksandar Pavlovic oder auch Serge Gnabry - der wieder aufgeblüht ist - sehr gut."

FC Bayern: Das gefällt Lothar Matthäus an Vincent Kompany gut

Der FC Bayern habe "hohe Qualität, die bringt Kompany in den ersten Wochen gut zum Vorschein", lobte der Weltmeister von 1990. "Trotzdem heißt das noch lange nicht, dass man zwangsläufig das Finale der Champions League erreicht. Da gibt es noch viele andere Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen."

"Was mir an Kompany gut gefällt ist, dass er mit den Spielern redet und nicht über sie. Er hat auch nicht über die Presse neue Stars gefordert, sondern alles intern gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ein guter Schachzug, der ihn sofort eng mit der Mannschaft zusammenwachsen lässt", ergänzte Matthäus mit Blick auf den belgischen Chefcoach, unter dem der FC Bayern bislang alle vier Pflichtspiele gewann und dabei 15:3 Tore erzielte.