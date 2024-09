Hertha-Star entschuldigt sich nach üblem Shitstorm

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese veröffentlichte sein eigenes Fan-Shirt

Diese Aktion ging wohl nach hinten los! Fabian Reese von Hertha BSC wollte sich mit einem eigens designten T-Shirt selbst für seine Vertragsverlängerung beim Zweitligisten feiern, kassierte dafür nun aber einen heftigen Shitstorm. Am Dienstag meldete er sich dazu zu Wort.

Was war passiert? Fabian Reese entwickelte sich in der Saison 2023/2024 zum großen Publikumsliebling bei den Hertha-Fans, überzeugte er doch mit seinen starken Leistungen auf dem linken Flügel.

Trotz mehrerer Angebote aus der Bundesliga verlängerte Reese im Sommer seinen Vertrag bei der Alten Dame bis 2028, kommentierte seine Unterschrift unter den neuen Hertha-Vertrag damals mit den Worten: "Ich bin hier noch nicht fertig".

Genau dieser Slogan wurde jetzt auf ein T-Shirt gedruckt, welches Reese über seine eigene Vermarktungsfirma reese-merch.de im Internet zum Verkauf anbietet - Kostenpunkt: 34,99 Euro.

Über das Design auf der Vorderseite lässt sich zumindest noch streiten: Neben dem erwähnten Reese-Zitat ist der Hertha-Star dort noch dreimal selbst abgebildet, außerdem das Berliner Olympiastadion.

Schon diese Selbstinszenierung kam in den sozialen Medien hundertfach überhaupt nicht gut an. Es setzte einen regelrechten Shitstorm für Reese mit Kommentaren wie "Sorry, aber einfach nur peinlich", "Absolute Katastrophe" oder "Etwas viel Kult um die eigene Person - und das nach nur einem Jahr".

Reese meldet sich zur T-Shirt-Aktion zu Wort

Auf der Rückseite der Ursprungsversion des Shirts waren darüber hinaus gleich mehrere Rechtschreibfehler zu lesen. Darunter auch die Heimspielstätte der Berliner, die "Olympia Stadion" geschrieben wurde.

Schon am Dienstag verschwanden die Fotos mit den Rechtschreibfehlern auf dem Reese-Shirt von der Homepage und seiner Instagram-Seite und wurden durch korrigierte Versionen ersetzt.

Dazu schrieb Reese an seine Anhänger: "Vielen Dank für die aufmerksamen Kommentare. Wir wissen von den kleinen Fehlern im Sample und natürlich sind diese auf dem finalen Shirt korrigiert."

Später entschuldigte sich der 26-Jährige noch in seiner Instagram-Story für die insgesamt ziemlich missglückte und selbstverliebt wirkende Aktion: "Leute, sorry, da sind mir mehr Fehler unterlaufen als ich Flanken geschlagen habe. Meine eigentliche Intention des Shirts hat darunter gelitten, aber auch ich lerne dazu. Für alle, die es überzogen finden: auch verstanden."