Rücktritt? Ex-BVB-Star lässt aufhorchen

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Tritt der frühere BVB-Star Manuel Akanji (r.) mit 30 zurück?

Für die Top-Stars des internationalen Fußballs nimmt die Belastung durch mehr Spiele weiter zu - auch für den ehemaligen BVB-Profi Manuel Akanji. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler von Manchester City spricht angesichts der drohenden Überlastung sogar vom Karriereende.

"Vielleicht trete ich mit 30 zurück", sagte Akanji gegenüber Medienvertretern nur halb im Scherz mit Blick auf den sukzessive immer voller werdenden Terminkalender. "Es ist sehr hart."

Der Innenverteidiger nahm im Sommer mit der Schweizer Nationalmannschaft an der EM in Deutschland teil und startete dann nach kurzer Pause sofort mit ManCity in die neue Saison.

"Es gibt ein Spiel nach dem anderen, und ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Man kann nicht immer mehr Spiele ansetzen und davon ausgehen, dass alles so bleibt, wie es war. Man muss auch an die Spieler denken", beschwerte sich Akanji.

"Irgendwann ist man zu müde, um noch mehr Spiele zu spielen. Und dann kommen Verletzungen, ganz klar. Wir trainieren so hart wie möglich und wir sind fit - aber es muss eine Grenze geben", ergänzte der Routinier, der zwischen Anfang 2018 und Sommer 2022 seine Fußballschuhe für den BVB schnürte und anschließend in die Premier League wechselte.

Ex-BVB-Star Akanji klagt: "Das nimmt kein Ende"

Mit Schrecken blickte Akanji voraus auf das Ende der laufenden Spielzeit, wenn im Sommer 2025 auch noch die neugestaltete Klub-WM der FIFA stattfindet: "Nehmen wir an, wir gewinnen die Liga oder den Pokal und ziehen dann ins Finale der Klub-Weltmeisterschaft ein. Der Community Shield (englischer Supercup, Anm. d. Red.) ist drei Wochen später. Wann haben wir dann Urlaub?"

"Im Winter gibt es keine Pausen, also haben wir, wenn wir Glück haben, zwei Wochen, und dann müssen wir zurück und in die nächste Saison. Im Sommer darauf ist dann die Weltmeisterschaft. Das nimmt kein Ende", klagte Akanji weiter.