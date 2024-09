Kompany lüftet sein Erfolgsgeheimnis

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany hat hochgesteckte Ziele mit dem FC Bayern

Trainer Vincent Kompany will den Gegnern des FC Bayern wieder mehr Ehrfurcht vor dem deutschen Rekordmeister vermitteln.

"Gegen Bayern zu spielen, sollte sich wie eine nahezu unmögliche Mission anfühlen. Ich sage nicht, dass es sofort so sein wird oder wir schon jetzt auf diesem Niveau sind. Aber als ich gegen die Bayern gespielt habe, konnten sie genau dieses Gefühl vermitteln", sagte der Belgier in einem Beitrag auf der UEFA-Webseite. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich dahin zurückzukehren, um vielen Gegnern exakt dieses Gefühl zu geben."

Bislang ist Kompanys Trainerweste beim FC Bayern blütenweiß: In fünf Pflichtspielen unter der Regie des Belgiers gab es ebenso viele Siege. "Unsere Ziele sind einfach: Wir streben immer nach dem Höchsten. Egal, ob es sich um ein Spiel oder einen gesamten Wettbewerb handelt, wir wollen immer gewinnen", sagte Kompany.

Als "größte Herausforderung" für die Münchner bezeichnete der 38-Jährige dabei die Champions League. "Es gibt einige Teams, die in den letzten Jahren die Königsklasse gewonnen haben und natürlich das gleiche Ziel verfolgen. Der Austragungsort des Finales (München, Anm. d. Red.) ist etwas Besonderes, und es herrscht hier eine einzigartige Stimmung in Bezug auf die Champions League."

FC Bayern: Kompany setzt auf "Klarheit und Deutlichkeit"

Als wichtigste Faktoren seiner Trainerphilosophie bezeichnete Kompany "Klarheit und Deutlichkeit. Man vermittelt sie jeden Tag – und zwar nicht nur taktisch, sondern auch in Bezug darauf, wer man als Team und als Gruppe ist. Den Rest kommuniziert man auf verschiedene Weise. Manchmal geschieht das über einen Videobildschirm oder auf dem Platz, aber auch durch Körpersprache und das allgemeine Gefühl."

Kommunikation sei zudem "sehr individuell", betonte der Ex-Profi, der in seiner aktiven Zeit unter anderem bei Manchester City sowie beim Hamburger SV spielte. "Manche Botschaften können nur auf eine bestimmte Art und Weise an bestimmte Personen vermittelt werden. Es gibt aber auch Kernbotschaften, bei denen alle akzeptieren müssen, dass man sie auf die notwendige Weise kommuniziert, um das Ziel zu erreichen. Das ist entscheidend und wird in Zukunft nicht weniger wichtig werden. Wir versuchen, diesem Ansatz treu zu bleiben."