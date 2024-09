1. FC Köln will im Derby "alles investieren"

IMAGO/Revierfoto

Gerhard Struber trifft mit dem 1. FC Köln im Derby auf Fortuna Düsseldorf

Der 1. FC Köln rangiert nach den ersten fünf Spieltagen der 2. Bundesliga im Tabellenmittelfeld. Am Samstagmittag (13 Uhr) kommt es zum richtungsweisenden Derby bei Fortuna Düsseldorf. Cheftrainer Gerhard Struber will mit seiner Mannschaft drei Punkte mitnehmen.

"In Derbys steckt ein besonderer Reiz. Wir möchten alles investieren, um dieses Rheinderby für uns zu entscheiden", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Tabellenführer aus Düsseldorf sei "sehr stabil und trifft in den Spielen viele gute Entscheidungen. Die Erfahrung der Mannschaft führt dazu, dass sie besonders in den Standards und im Umschalten sehr stark agiert. Sie sind sehr weit in ihrer Entwicklung", lobte Struber den großen Lokalrivalen.

Sein Team wolle die Atmosphäre "mitnehmen und aufsaugen", blickte der Österreicher auf den Zweitliga-Kracher gegen die Fortuna voraus.

1. FC Köln steht im Tabellenmittelfeld

Der 1. FC Köln ist nach den ersten fünf Spieltagen mit sieben Punkten auf dem Konto Tabellenachter.

"Es ist ganz klar: Die Bilanz ist nicht sexy. Es ist zu wenig, was wir bislang an Punkten eingefahren haben, für das, was wir investieren und leisten. Es ist aber Profi-Sport, da zählen nur Ergebnisse", wurde Struber diesbezüglich zuletzt vom "Express" zitiert.

Die Kölner Spielweise stimmt den Österreicher aber optimistisch. "Sie sehen mich nach den bisherigen Ergebnissen nicht als himmelhochjauchzenden Trainer, aber die Mannschaft kann das gut einschätzen. Die Leistungen sind sehr ansprechend, da bleiben wir drauf. Wir wollen nämlich an der Spitze dranbleiben", so Struber.

1. FC Köln vor Wochen der Wahrheit

Auf den 1. FC Köln warten in der 2. Bundesliga gleich zwei richtungsweisende Spiele: Am Samstag (13 Uhr) das besagte Derby bei Fortuna Düsseldorf. Am darauffolgenden Wochenende gastiert der Karlsruher SC - aktuell Tabellenzweiter - in der Domstadt (29. September).

Der 1. FC Köln musste am vergangenen Spieltag trotz 1:0-Führung und eines Chancenplus' letztlich eine bittere 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg einstecken.

"Entwicklungsarbeit braucht hin und wieder aber auch Zeit. Es ist ein Geduldsakt, das ist aber nicht überraschend. Es ist eher überraschend, wenn man so eine Leistung wie wir hinlegt und dann als Verlierer vom Platz geht", blickte Struber auf den jüngsten Auftritt zurück.