Struber: Bilanz des 1. FC Köln "nicht sexy", aber ...

IMAGO/Revierfoto

Gerhard Struber trainiert den 1. FC Köln seit dieser Saison

Der 1. FC Köln findet sich nach den ersten fünf Spieltagen im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga wieder. Trainer Gerhard Struber ist mit der reinen Punktausbeute nicht zufrieden, lobt vor dem richtungsweisenden Derby gegen Fortuna Düsseldorf aber gleichzeitig die Spielweise der Mannschaft.

Zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis: Der 1. FC Köln hat nach den ersten fünf Spieltagen in der 2. Bundesliga sieben Punkte auf dem Konto. Die Rheinländer stehen damit auf dem achten Tabellenplatz.

"Es ist ganz klar: Die Bilanz ist nicht sexy. Es ist zu wenig, was wir bislang an Punkten eingefahren haben, für das, was wir investieren und leisten. Es ist aber Profi-Sport, da zählen nur Ergebnisse", wird Trainer Gerhard Struber vom "Express" bezüglich der Ausbeute zitiert.

Die Kölner Spielweise stimmt den Österreicher aber optimistisch. "Sie sehen mich nach den bisherigen Ergebnissen nicht als himmelhochjauchzenden Trainer, aber die Mannschaft kann das gut einschätzen. Die Leistungen sind sehr ansprechend, da bleiben wir drauf. Wir wollen nämlich an der Spitze dranbleiben", so Struber.

1. FC Köln vor Wochen der Wahrheit

Auf den 1. FC Köln warten in der 2. Bundesliga zwei richtungsweisende Spiele. Am Samstag (13 Uhr) steht das Derby bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Am darauffolgenden Wochenende gastiert der Karlsruher SC - aktuell Tabellenzweiter - in der Domstadt (29. September).

Der 1. FC Köln musste am vergangenen Spieltag trotz 1:0-Führung und eines Chancenplus' letztlich eine bittere 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg einstecken.

"Entwicklungsarbeit braucht hin und wieder aber auch Zeit. Es ist ein Geduldsakt, das ist aber nicht überraschend. Es ist eher überraschend, wenn man so eine Leistung wie wir hinlegt und dann als Verlierer vom Platz geht", blickte Struber auf den jüngsten Auftritt zurück.