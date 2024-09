Warum der FC Bayern Paul Wanner ein irres Gehalt zahlte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Paul Wanner ist vom FC Bayern derzeit an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen

Das gab es so beim FC Bayern noch nicht: Im zarten Alter von 16 Jahren unterschrieb Paul Wanner im Januar 2022 seinen ersten Profi-Vertrag beim FCB und bekam fortan kolportiert über eine Million Euro im Jahr. Nun hat ein Bericht aufgedeckt, warum die Münchner dem Teenager, der mittlerweile an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, so viel Geld anboten.

Als Paul Wanner im Jahr 2018 zarten Alter von zwölf Jahren zum FC Bayern kam, ahnte wohl noch keiner, dass er nur gut dreieinhalb Jahre später ein millionenschweres Arbeitspapier in der Tasche haben würde.

Anfang 2022 unterschrieb der hochtalentierte Offensivmann nämlich seinen ersten Profivertrag beim deutschen Rekordmeister, nachdem er gerade erst mehrere Kurzeinsätze als 16-Jähriger absolviert und sich als als jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingetragen hatte.

Dass Wanner allerdings fortan über eine Million Euro im Jahr verdiente, wie es in verschiedenen Medienberichten hieß, soll laut "Sport Bild" zuerst für "heftige Diskussionen" rund um das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern gesorgt haben.

Aber: Das hohe Angebot der damaligen FCB-Bosse rund um den mittlerweile lange geschassten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den im Frühjahr 2024 entlassenen Technischen Direktor Marco Neppe, hatte nach Informationen des Sportmagazins einen dringenden Grund.

FC Bayern musste wegen Wanner-Interesse reagieren

Denn wie "Sport Bild" erfuhr, soll Wanner sich kurz zuvor eigentlich schon mehr oder weniger mit dem VfL Wolfsburg über einen Wechsel einig gewesen sein. Als der damalige Wölfe-Manager Jörg Schmadtke an die Münchner wegen Wanner herantrat, reagierten diese demnach schnell und überzeugten das hoffnungsvolle Talent, doch beim Rekordmeister zu bleiben - offenbar auch mit viel Geld.

Und: Wie sich zeigt, wohl auch mit Erfolg. Denn Wanner wird derzeit nach und nach als kommender Bayern-Star aufgebaut. Nach einer Leihe beim SV Elversberg in der letzten Saison (28 Spiele, sechs Tore und drei Vorlagen) ist Wanner nun an den 1. FC Heidenheim verliehen worden. Dort traf er in drei Bundesligaspielen bereits zweimal und legte einen Treffer auf.

Die Leihe endet im Sommer 2025. Der Vertrag des Teenagers beim FC Bayern ist noch bis 2027 datiert.