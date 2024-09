Bayern schickt Scouts zum BVB-Spiel nach Brügge

IMAGO/KURT DESPLENTER

Der BVB trifft in der Champions League am Mittwoch auf Brügge

Am Mittwoch startet der BVB sein Champions-League-Abenteuer in Brügge. Live vor Ort mit dabei sind unter anderem Scouts des FC Bayern.

Der Champions-League-Auftakt des BVB in Brügge am Mittwochabend im Jan Breydel Stadion ruft europaweit großes Interesse hervor. Nach Angaben der belgischen Tageszeitung "Nieuwsblad" schicken unzählige Vereine ihre Scouts ins Stadion, um die Spieler der beiden Mannschaften genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Liste der Vereine, die nach Tickets für ihre Talentspäher gefragt haben, liest sich wie das "Who is Who" des europäischen Fußballs. Laut "Nieuwsblad"-Angaben sind Vertreter des FC Bayern, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Inter Mailand, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, PSV Eindhoven, Olympique Marseille und Celtic Glasgow zu Gast auf der Tribüne.

Auf welche Spieler es die Scouts ganz besonders abgesehen haben, kann nur spekuliert werden und geht aus dem Bericht nicht hervor.

BVB verteilt keine Transfer-Geschenke

Auf der Hand liegt, dass vor allem Brügge ein Verein ist, bei dem sich die Konkurrenz im Fall der Fälle verhältnismäßig "günstig" bedienen kann. Der BVB hingegen ist zwar weiterhin für seine exzellente Ausbildung bekannt, zu verschenken haben die Dortmunder aber schon seit vielen Jahren nichts mehr.

Auf dem Papier gehen die Schwarz-Gelben als haushoher Favorit in die Partie, allerdings hat Brügge in der heimischen Liga zuletzt in die Spur gefunden und nach einem desaströsen Start (nur ein Punkt in den ersten drei Spielen) vier Partien in Folge gewonnen.

Aber auch die Dortmunder präsentieren sich in der bisherigen Saison durchaus sattelfest. Sie feierten in der Bundesliga zuletzt einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim, nachdem es zum Auftakt ein 2:0 gegen Eintracht Frankfurt und anschließend ein 0:0 gegen Werder Bremen gegeben hatte.