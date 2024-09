Kane: Meilenstein "ist eine schöne Leistung"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane vom FC Bayern jubelt als Mann des Abends

Nach einer "unglaublichen Nacht" in der Allianz Arena schnappte sich Harry Kane am Dienstagabend den Spielball und gönnte sich die verdiente Ruhe. Zuvor hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei der 9:2-Gala des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions-League-Saison 2024/25 mit einem Viererpack geglänzt - und sich zugleich zum besten englischen Torschützen der europäischen Fußball-Königsklasse gekürt. Anschließend wendete sich der 31-Jährige an seinen Vorgänger.

Mit seinen nun 33 Treffern in 45 Partien in der Champions League stieg Harry Kane vom FC Bayern am Dienstagabend zum besten englischen Torjäger der Geschichte des Wettbewerbs auf. Kane toppte die bisherige Bestmarke von Wayne Rooney, der in 85 Partien 30 Mal einnetzte.

"Wann auch immer man in einem Atemzug mit Wayne Rooney genannt wird, bedeutet das, dass man etwas Gutes gemacht hat. Er ist einer der größten englischen Spieler und einer der besten Spieler, die es je gab. Das ist eine schöne Leistung", kommentierte Kane seinen Rekord bei "Amazon Prime".

Kane, Michael Olise (2 Tore), Raphaël Guerreiro und später die Joker Leroy Sané und Leon Goretzka hatten die Münchner zuvor insgesamt neunmal jubeln lassen. Für Kane gab es neben der Bestmarke zudem ein Novum: Der Routinier verwandelte zuvor noch nie drei Elfmeter in einer Partie.

FC Bayern soll "Fuß auf dem Gaspedal lassen"

"Beim dritten Elfmeter wusste ich gar nicht mehr, wohin ich schießen sollte", so Kane, der seine 100-Prozent-Bilanz vom Punkt für den FC Bayern dennoch auch mit seinen Versuchen elf bis 13 aufrechterhalten konnte.

Der Brite ist allerdings noch lange nicht am Ziel seiner Träume angelangt: Der höchste Erfolg des FC Bayern in nun 295 Champions-League-Partien schürt die Hoffnung, dass er seine persönliche Titelflaute endlich beenden kann. Kane konnte zuvor noch nie einen Vereinstitel gewinnen. "Wir müssen den Fuß auf dem Gaspedal lassen."