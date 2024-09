"Nicht schon wieder": Rätselraten um Botschaft an Kane

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane vom FC Bayern jubelt als Mann des Abends

Nach einer "unglaublichen Nacht" in der Allianz Arena schnappte sich Harry Kane am Dienstagabend den Spielball und gönnte sich die verdiente Ruhe. Zuvor hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei der 9:2-Gala des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions-League-Saison 2024/25 mit einem Viererpack geglänzt - und sich zugleich zum besten englischen Torschützen der europäischen Fußball-Königsklasse gekürt. Für Kane war es zudem das zweite Spiel in Serie mit mindestens drei Treffern.

Mit seinen nun 33 Treffern in 45 Partien in der Champions League stieg Harry Kane vom FC Bayern am Dienstagabend zum besten englischen Torjäger der Geschichte des Wettbewerbs auf. Kane toppte die bisherige Bestmarke von Wayne Rooney, der in 85 Partien 30 Mal einnetzte.

"Wann auch immer man in einem Atemzug mit Wayne Rooney genannt wird, bedeutet das, dass man etwas Gutes gemacht hat. Er ist einer der größten englischen Spieler und einer der besten Spieler, die es je gab. Das ist eine schöne Leistung", kommentierte Kane seinen Rekord bei "Amazon Prime".

"Nicht schon wieder, Bruder"

Nachdem der Brite am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Holstein Kiel bereits dreifach traf, schraubte er seine Gesamt-Bilanz beim FC Bayern zudem auf 53 Tore in 50 Einsätzen.

Eine Reaktion auf die zweite Torgala in Serie findet sich offenbar auch auf dem Spielball vom Dienstag wieder, den sich Kane, wie immer nach einem Spiel mit mindestens drei eigenen Toren, sicherte.

Auf dem Leder waren die Worte: "Bro not again", zu Deutsch: "Nicht schon wieder, Bruder" zu lesen. Wie Kane später gegenüber Vereinsmedien des FC Bayern bestätigte, wurden diese von Michael Olise hinterlassen.

Über den exakten Hintergrund der Botschaft lassen sich natürlich nur Mutmaßungen anstellen, dass es sich um einen scherzhaften Verweis auf Kanes doppelte Spitzenleistung handelt, liegt allerdings sehr nah.