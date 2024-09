FC Bayern knackt offenbar irre Rekordmarke

IMAGO/Ulrich Wagner

Jan-Christian Dreesen führt den FC Bayern aktuell als Vorstandsboss

Die große Frage: Wird nach der titellosen Vor-Saison beim FC Bayern in 2024/25 alles besser? Das ist in sportlicher Hinsicht noch nicht zu beantworten, dafür gibt es bereits beste Neuigkeiten vom Geschäftsbereich des deutschen Rekordmeisters. Denn gegen Jahresende soll angeblich ein Rekord-Umsatz bekanntgegeben werden.

Am Dienstagabend bewies der FC Bayern mal wieder eindrucksvoll seine Stärke, die der Klub in der letzten Spielzeit zu wenig aufblitzen ließ. Mit 9:2 fegten die Münchner Dinamo Zagreb am ersten Spieltag der reformierten Champions League aus der Allianz Arena. Dadurch kassierte der Rekordmeister bereits - neben dem Startgeld von 18,62 Millionen Euro - die ersten 2,1 Millionen Euro, die es für jeden Sieg in der Ligaphase der Königsklasse gibt.

Ähnlich erfreulich sehen wohl auch die Zahlen aus, die der FC Bayern im Dezember auf der Jahreshauptversammlung präsentieren wird.

Wie "Sport Bild" nämlich erfahren hat, kann Finanzchef Michael Diederich neue Umsatz-Rekorde verkünden. Schon im letzten Jahr wurde die vorherige Rekordsumme von 854,2 Millionen Euro vermeldet, die 100 Millionen Euro höher lag als der bisherige Rekord-Umsatz von 2019. Diederich feierte den Klub als "Leuchtturm in der gesamten Fußballwelt", der jetzt auf ein Eigenkapital in Höhe von 536 Millionen Euro bauen kann.

Für die Saison 2023/24 soll dem Bericht nach nun beim Umsatz sogar die 900-Millionen-Euro-Marke geknackt werden.

FC Bayern macht Gewinn

In diese Zeit fällt auch der fast 100 Millionen Euro teure Transfer von Harry Kane, der in der letzten Bilanz noch nicht auftauchte. Insgesamt wird ein Gewinn von über 20 Millionen Euro erwartet, heißt es.

Gute Nachrichten also für alle Verantwortlichen beim FC Bayern, die sich vor allem im Fußballbereich wieder deutlich verbessern wollen.

In der letzten Saison war im DFB-Pokal schon in der 2. Runde Schluss, als man dem 1. FC Saarbrücken unterlag, in der Champions League scheiterte man im Halbfinale gegen den späteren Königsklassen-Sieger Real Madrid, in der Bundesliga reichte es am Ende nur zum dritten Platz.