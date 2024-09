Paris Saint-Germain wollte Neuaufbau mit Kimmich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Wie lange kickt Joshua Kimmich noch für den FC Bayern?

Im vergangenen Sommer gab es unzählige Gerüchte um einen möglichen Abgang von Joshua Kimmich vom FC Bayern. Vieles davon war heiße Luft, ein Verein aber soll sich tatsächlich sehr intensiv mit einem Transfer des Nationalspielers beschäftigt haben.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" schreibt, habe es rund um Joshua Kimmich im Sommer zwar zahlreiche Gerüchte gegeben. Paris Saint-Germain habe aber von allen genannten Klubs das konkreteste Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen gezeigt.

Die Pariser Verantwortlichen dachten demzufolge über den Zusammenbau einer völlig neuen Mittelfeldachse nach. Der Portugiese João Neves (19) sollte den einen Teil bilden, Kimmich den anderen. Neves sei dabei der absolute Wunschspieler gewesen, schreibt Romano über den Jung-Star, den PSG letztlich für 60 Millionen Euro von Benfica aus Lissabon loseiste.

Gespräche zwischen Kimmich und Bayern angesetzt

Am Ende habe sich in der Kimmich-Angelegenheit nichts getan, weil sich die Pariser anderen Baustellen im Kader widmeten und der deutsche Nationalspieler gleichzeitig ohnehin in München bleiben wollte.

Wie lange Kimmich noch das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen wird, ist derweil auch nach dem Beginn der Saison noch unklar. Max Eberl will sich zeitnah mit dem Mittelfeldspieler zusammensetzen, um über eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags zu sprechen. Der Ausgang ist dabei offen.

Klar scheint, dass Kimmich im Fall eines Verbleibs Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste. Auch aus diesem Grund könnte bis zu einer finalen Entscheidung viel Zeit vergehen, mutmaßt Romano, der von "wichtigen Gesprächen" schreibt.

Sollten Kimmich und der Klub nicht zusammenfinden, droht den Münchner ein ablösefreier Abgang des Spielers im Sommer. Aktuell spricht allerdings einiges dafür, dass es doch noch einer Verlängerung kommt.