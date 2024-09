BVB-Matchwinner hegt Startelf-Ansprüche

IMAGO/Joris Verwijst

Jamie Gittens (l.) machte in Brügge den Unterschied aus

Schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison hat Jamie Gittens nach seiner Einwechslung einen Doppelpack für Borussia Dortmund geschnürt. Nachdem er schon beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt mit zwei Joker-Toren in den letzten 20 Minuten zum Gamechanger wurde, gelang ihm selbiges auch am Mittwochabend zum Königsklassen-Start beim FC Brügge. Auf Dauer will sich der Youngster mit seiner Rolle aber nicht zufrieden geben.

Mit vier Saisontoren ist Jamie Gittens derzeit der treffsicherste Angreifer von Borussia Dortmund in der jungen Saison.

Für seine Tore in der Bundesliga und in der Champions League hat der 20-Jährige lediglich knapp 122 Minuten auf dem Rasen gestanden, knipst derzeit also praktisch alle 30 Minuten für die Schwarz-Gelben in den beiden Wettbewerben.

"Ich komme von der Bank auf den Platz und versuche noch Einfluss zu nehmen. Ich habe von der Bank gesehen, dass es Räume gibt und sie sehr hoch verteidigt haben", führte der junge Engländer am "DAZN"-Mikrofon aus, wie es zu seinen siegbringenden Toren zum 1:0 und 2:0 in Brügge kam (Endstand 3:0).

Gittens will mehr als nur Joker beim BVB sein

Gleichzeitig stellte Gittens klar, dass er sich fortan mehr als nur Kurzeinsätze nach Einwechslungen in der zweiten Halbzeit bei den Westfalen erhofft: "Wir haben das Spiel gewonnen und die zwei Tore machen mich sehr glücklich, aber ich hoffe auch bald nicht mehr nur als Joker beim BVB die Tore zu erzielen. Es ist schon der Plan, von Beginn an dabei zu sein und nicht nur von der Bank."

Seitdem der Flügelspieler im Teenager-Alter von Manchester City zum BVB gewechselt ist, hat er einen Großteil seiner bisherigen Pflichtspiele für die Dortmunder Profis nur als Joker bestritten. Wettbewerbsübergreifend stand der gebürtige Londoner in zweieinhalb Jahren 26 Mal in der Startformation seiner Mannschaft.