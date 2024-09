Bosse des FC Bayern setzen deutliches Zeichen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Führung des FC Bayern positioniert sich

Der FC Bayern setzt ein Zeichen: Uli Hoeneß und Herbert Hainer haben in der Münchner Innenstadt ihre Namen für eine Aktion des Vereins "Nicht mit uns" gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus hergegeben.

"Der Rechtsruck in Deutschland wie in ganz Europa macht mir große Sorgen", gestand Hoeneß am Mittwoch, "wir alle sind aufgefordert, nicht tatenlos zuzuschauen, wie sich Geschichte wiederholt."

Für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft setzen sich die Bosse des deutschen Rekordmeisters seit Jahren ein. Dafür stehe der FC Bayern, "Diskriminierungen jeder Art haben bei uns keinen Spielraum", betonte Präsident Hainer im Zuge seiner Unterschrift.

Zeichen zu setzen sei das eine, ergänzte der 70-Jährige: "Aber wichtig ist vor allem, seine Haltung zu leben. Wir als FC Bayern wollen ein Vorbild sein und zeigen, dass Vielfalt im Sport wie im Leben generell eine Bereicherung ist."

Die Papierrollen mit den Unterschriften gegen rechts sollen am Ende der Aktion, die bis zum 1. Oktober an regenfreien Tagen laufen wird, von der Münchner Feldherrnhalle bis zum Siegestor reichen.

Bosse des FC Bayern reichen Rivale 1860 München die Hand

Die Initiative geht auf den früheren Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) zurück, der mit Künstler Ron Williams gewettet hatte, dass innerhalb weniger Wochen 100.000 Unterschriften gegen rechts zusammenkommen. Derzeit sind es bereits über 30.000.

"Mit Christian Ude, der bekanntlich ein 60er ist, hatten wir oft Meinungsverschiedenheiten – aber in dieser Sache sind wir vereint, ohne Wenn und Aber", hob Hoeneß, der den FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Positionen geprägt hat, hervor.

Hainer pflichtete ihm mit Blick auf die Fans des ungeliebten Lokalrivalen 1860 München bei: "Wir hoffen, dass sich noch viele weitere Bürgerinnen und Bürger eintragen werden, ob 'Rote' oder 'Blaue', ganz egal, welcher Herkunft und welchen Hintergrund man hat. Der Sport zeigt, dass es keine Grenzen geben soll - und keine Unterschiede."