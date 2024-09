Werder-Star tönt vor Bayern-Duell: "Glauben an einen Sieg"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Mitchell Weiser (l.) gewann beim letzten Duell mit Werder Bremen gegen den FC Bayern

Der FC Bayern zeigt sich in seiner Offensive aktuell in herausragender Verfassung: 15 Tore haben die Münchner in den letzten zwei Pflichtspielen gegen Holstein Kiel (6:1) und Dinamo Zagreb (9:2) geschossen, alleine sieben Buden davon erzielte Stürmerstar Harry Kane. Mitchell Weiser vom kommenden Bundesliga-Kontrahenten Werder Bremen richtete dennoch eine mutige Kampfansage an den Tabellenführer.

Wenn Werder Bremen den deutschen Rekordmeister am Samstagnachmittag zu Gast hat, ist nichts weniger als ein Heimsieg gegen die Münchner das Ziel, wie Rechtsverteidiger Weiser mutig erklärte.

"Ich bin mir sicher, dass wir nicht so unter die Räder kommen werden. Dazu sind wir zu stabil, zu eingespielt. Wir glauben an einen Sieg und beschäftigen uns nicht mit Bayern. Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Wenn die neun machen, machen wir zehn", wurde der 30-Jährige mit einer ziemlich forschen Ansage in der "Bild" zitiert.

Weiser, der als Jung-Profi einst selbst für den FC Bayern spielte und 16 Bundesliga-Spiele für den Klub bestritt, will sich vom jüngsten Offensiv-Feuerwerk des deutschen Branchenprimus nicht blenden lassen: "Sie haben neun Tore geschossen, das ist nicht alltäglich. Aber ob sie jetzt ein Tor oder neun Tore schießen, es ist immer das Gleiche gegen Bayern. Um die Qualität aufzuhalten, müssen wir kompakt stehen, die Zweikämpfe aggressiv führen, am besten unsere Momente haben und im Ballbesitz gut damit umgehen."

Bremen gewann im Januar auswärts beim FC Bayern

Entscheidend für Werder Bremen sei nach Ansicht des Defensivspielers, dem FC Bayern "das Spiel wegzunehmen". Der gebürtige Troisdorfer zeigte sich zuversichtlich, dass seiner Mannschaft das am Samstag auch gelingen werde.

Dass Werder Bremen durchaus das Potenzial besitzt, die Münchner zu bezwingen, stellte der Klub erst im Januar dieses Jahres unter Beweis. Damals nahm die Elf von Coach Ole Werner beim 1:0-Auswärtssieg in der Allianz Arena drei Zähler mit. Torschütze damals übrigens: Mitchell Weiser.