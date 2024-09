Nach 2:9: Bayern-Gegner Zagreb feuert Trainer!

IMAGO/RHR-FOTO

Stand gegen den FC Bayern zum letzten Mal für Zagreb an der Seitenlinie: Sergej Jakirovic

Nach einer der bittersten Niederlagen der Vereinsgeschichte hat Dinamo Zagreb Konsequenzen gezogen und Trainer Sergej Jakirovic entlassen. Zum Auftakt der Champions League war der kroatische Meister beim FC Bayern mit 2:9 (0:3) unter die Räder gekommen.

Der Klub gab zwei Tage nach dem Spiel bekannt, dass eine "einvernehmliche Vertragsauflösung" mit dem 47-jährigen Bosnier beschlossen worden sei. Übergangsweise übernimmt der bisherige Assistenzcoach Sandro Perkovic den Posten.

Zagreb war am Dienstagabend in München untergegangen, erstmals erzielte ein Team in der Champions League neun Tore, die Bayern feierten ihren bislang höchsten Erfolg.

"Es war ein schwieriger Abend für uns, Bayern ist eine andere Welt", resümierte Jakirovic nach der historischen Demontage.

In der Liga ist der Titelverteidiger nach sechs Spieltagen Dritter. "Es liegt nun bei uns allen, in diesem für Dinamo schwierigen Moment eine gute Entscheidung über einen neuen Trainer zu treffen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren", betonte Klub-Präsident Velimir Zajec.

Ex-Profi Jakirovic war erst im Vorjahr Cheftrainer bei Dinamo geworden und hatte den Verein zum Double geführt.

FC Bayern genießt "schönen Abend" in der Champions League

Für Neu-Coach Vincent Kompany läuft es dagegen beim FC Bayern. Drei Siege in der Bundesliga, einer im DFB-Pokal - und nun das gelungene Königsklassen-Debüt als Trainer.

"Das war ein schöner Abend für uns, das hat Spaß gemacht", verriet der 38 Jahre alte Belgier nach einem Spiel, das er "ein bisschen außergewöhnlich" nannte.

Harry Kane überragte alle anderen in der Allianz Arena. Erstmals traf der Engländer viermal in der Champions League. Gleich dreimal war er vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Es waren seine Pflichtspieltreffer 50 bis 53 im Bayern-Trikot.

"Ein aufregendes, ein verrücktes Spiel", schwärmte Kane am Ende eines "fantastischen Abends". Den Spielball und die Man-of-the-Match-Trophäe trug er nach Hause.

Ebendort wird der entlassene Jakirovic fortan wohl wieder mehr Zeit verbringen.