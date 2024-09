Flick kassiert erste Barca-Pleite

IMAGO/ Matthieu Mirville

Hansi Flick hat zum ersten Mal ein Pflichtspiel mit dem FC Barcelona verloren

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona in Unterzahl einen Fehlstart in die Champions League hingelegt. Trotz des ersten Tores des spanischen EM-Stars Lamine Yamal in der Königsklasse verloren die Katalanen mit dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer an der Seitenlinie 1:2 (1:1) bei der AS Monaco. Es war die erste Niederlage im sechsten Pflichtspiel für den 59-Jährigen.

Es hatte denkbar schlecht für Flick und Barca begonnen: Schon in der 10. Minute erhielt Abwehrspieler Eric Garcia vor den Augen von Basketball-Legende Michael Jordan die Rote Karte, weil er nach einem Abspielfehler von Torhüter Marc-Andre ter Stegen gegen Takumi Minamino die Notbremse gezogen hatte. Maghnes Akliouche brachte Monaco in Überzahl in Führung (16.), doch Jungstar Yamal glich mit einer starken Einzelaktion aus (28.). Beim entscheidenden Tor des eingewechselten George Ilenikhena sah ter Stegen erneut nicht gut aus (71.).

Nationalspieler Kai Havertz kam mit dem FC Arsenal beim Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo nicht über ein 0:0 hinaus. Die größte Chance vergab Mateo Retegui, der einen Foulelfmeter für die Gastgeber verschoss (51.).