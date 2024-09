VfL Osnabrück entlässt Uwe Koschinat

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Der VfL Osnabrück trennt sich von Uwe Koschinat

Erst der Abstieg aus der 2. Liga, dann der Fehlstart in der 3. Liga: Für Uwe Koschinat ist die Zeit als Trainer des VfL Osnabrück nach gut zehn Monaten abgelaufen. Am Sonntagvormittag gab der Fußballklub wegen der zuletzt unbefriedigenden Ergebnisse die Trennung vom 53-Jährigen bekannt.

Der VfL hatte am Samstag bei Waldhof Mannheim verloren (2:3), steht mit fünf Punkten aus sechs Spielen weit unten in der Tabelle. Nun handelten die Verantwortlichen.

Übergangsgweise übernehmen die bisherigen Co-Trainer Tim Danneberg und Maniyel Nergiz an der Bremer Brücke die Verantwortung.

"Wir haben die Entwicklung in den letzten Wochen sehr genau und ergebnisunabhängig beobachtet. Deshalb fließt nicht allein das Ergebnis aus Mannheim in die Bewertung ein", sagte Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann: "Letztlich sind wir nicht mehr der vollen Überzeugung, in der aktuellen personellen Konstellation mit Uwe Koschinat als Cheftrainer in die Erfolgsspur zurückkehren zu können."

Koschinat hatte den VfL im November als Nachfolger von Tobias Schweinsteiger auf dem letzten Tabellenplatz übernommen, den Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern können.