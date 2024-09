Hummels guckt weiter zu: Roma schießt sich aus Krise

IMAGO/Goal Sports Images

Mats Hummels wartet noch auf sein erstes Spiel für die AS Roma

Der kriselnde Serie-A-Klub AS Roma hat im ersten Spiel nach der überraschenden Entlassung von Trainer Daniele De Rossi ein deutliches Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen die formstarken Gäste aus Udine gewannen die Hauptstädter mit 3:0 (1:0). BVB-Ikone Mats Hummels kam nicht zum seinem Debüt.

Sommer-Neuzugang Artem Dovbyk (19.) erzielte für die Giallorossi gegen äußert passive Gäste die verdiente Führung. Auch nach der Halbzeit blieb die Roma am Drücker: Weltmeister Paulo Dybala wurde im Straftraum gefoult, souverän verwandelte der Argentinier den fälligen Strafstoß (49.).

In der besten Phase von Udinese Calcio legten die Hausherren dann nach. Der eingewechselte Tommaso Baldanzi vollendete nach Doppelpass mit Dovbyk zum 3:0 (70.). Ein zweiter Treffer des Ukrainers (82.) wurde wegen Abseitsstellung aberkannt.

Der neue Cheftrainer Ivan Juric hatte die Roma in einem 3-5-2-System aufs Feld geschickt. Mats Hummels musste, wie schon am vergangenen Wochenende in Genua (1:1) auf der Bank Platz nehmen. Der kroatische Coach hatte im Vorfeld auf der Spieltagspressekonferenz hervorgehoben, dass sich der 35-jährige Ex-Borusse noch nicht in körperlicher Bestverfassung befindet. Ein Debüt sei jedoch in den nächsten Heimspielen zu erwarten.

Roma-Fans protestieren gegen Klubführung

Die AS Roma hat nach dem ersten Saisonsieg nun sechs Punkte auf dem Konto. Udinese Calcio, mit drei Siegen und einem Remis ungeschlagen ins Stadio Olimpico gereist, bleibt mit zehn Zählern oben in der Spitzengruppe der Serie A.

Rund um die AS Roma brodelt es seit Tagen gewaltig. Fans waren nach der Entlassung von Trainer und Klub-Idol Daniele De Rossi auf die Barrikaden gegangen. Einige gingen sogar so weit, dass sie Geschäftsführerin Lina Souloukou in den sozialen Medien bedrohten. Die im Frühjahr 2023 zum Klub gestoßene Griechin musste daraufhin Polizeischutz gewährt werden, am Sonntag teilte sie ihren Rücktritt mit.

Als Zeichen des Protests gingen die Ultras gegen Udinese Calcio in den ersten 30 Spielminuten zudem nicht wie gewohnt auf ihre Plätze in der Curva Sud.