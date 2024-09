Effenberg verweist auf Schwäche des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Stefan Effenberg lobt und warnt den FC Bayern

20 Tore in einer Woche - der FC Bayern überrollt seine Gegner momentan reihenweise. Nach Holstein Kiel (6:1) und Dinamo Zagreb (9:2) bekam am vergangenen Wochenende Werder Bremen (5:0) die neue Spielfreude des deutschen Rekordmeisters zu spüren. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ist begeistert, warnt allerdings auch vor möglichen Problemen gegen stärkere Teams.

"Es werden für die Münchner noch andere Mannschaften kommen, die eine höhere Qualität und auch mehr Ruhe am Ball haben, nicht nur in der Champions League", gab der 56-Jährige in seiner "Sport1"-Kolumne zu bedenken.

Effenberg hat erkannt, dass die Schützlinge von Trainer Vincent Kompany durchaus riskant agieren. "Die Bayern geben dir schon Räume mit ihrer Art, Fußball zu spielen. Wenn du ihre beiden Ketten überspielst, den Ball dann festmachen kannst, dann gibt es schon Platz", verdeutlichte der ehemalige Profi.

Die kommenden Hürden des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga sind tatsächlich höher. Zunächst steht der Kracher gegen Meister Bayer Leverkusen auf dem Programm, danach warten Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Vize-Champion VfB Stuttgart.

"Es wird spannend zu sehen sein, ob die Bayern dann immer noch so spielen", richtete Effenberg den Blick auf die nächsten Wochen.

Effenberg verweist auf neue "Gier" beim FC Bayern

Freilich überwog auch in Effenbergs Beurteilung eindeutig das Positive.

"Ich will gar nicht sagen, dass Bayern einen Lauf hat. Sie spielen einfach das, was Vincent Kompany als Trainer von ihnen will", betonte der gebürtige Hamburger. Hinzu käme die "große individuelle Klasse" im Kader.

Seit Thomas Tuchel von Kompany abgelöst wurde, spüre man beim FC Bayern wieder "diese Gier, über 90 Minuten Tore zu erzielen und das Ergebnis eben nicht zu verwalten", so Effenberg. Der neue Übungsleiter habe dem Starensemble den Taktikwechsel schnell "beigebracht und eingeimpft".

2023/2024 war der erfolgsverwöhnte FCB ohne großen Titel geblieben. In der Folge unternahm der Verein einen größeren personellen Umbruch.