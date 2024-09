Ter-Stegen-Drama ein "großer Schock" für Nagelsmann

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann (re.) muss lange ohne Marc-André ter Stegen auskommen

Gerade erst war Marc-André ter Stegen nach jahrelangem Warten endlich zur Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft befördert worden, da ereilte das DFB-Team um Julian Nagelsmann und Rudi Völler die Nachricht, dass sich der Keeper schwer am Knie verletzt hat und mindestens ein halbes Jahr ausfallen wird. So reagierten der Bundestrainer, Sportdirektor und Co. auf die bittere Diagnose.

Dass es ernst war, konnte man bereits am Sonntagabend sehen, als Marc-André ter Stegen im Liga-Spiel beim FC Villarreal (Endstand 5:1) nach einem Luftzweikampf auf den Boden sank, danach unter Schmerzensschreien auf eine Trage verfrachtet und aus dem Stadion getragen wurde. Verdacht: Schwere Knieverletzung. Am Montag bestätigten sich dann die schlimmsten Vermutungen.

Mit einem roten Ausrufezeichen versah der FC Barcelona die Mitteilung zur Diagnose: kompletter Riss der Patellasehne im rechten Knie. Operation noch am Nachmittag. Danach werde es neue Informationen geben.

Das Pech des 32-jährigen Barca-Keepers rührte natürlich überall das Mitgefühl. "Schnelle Genesung", schrieb der einstige DFB-Kollege und Real-Rivale Toni Kroos bei X (ehemals Twitter). Der DFB versah das Posting von Barca mit drei gebrochenen Herzen.

"Die Nachricht von Marcs Verletzung war ein großer Schock für uns", ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montagmittag mitteilen.

Ter-Stegen-Verletzung: Flick ist "traurig"

"Er wird uns in der Nationalmannschaft auf und neben dem Platz sehr fehlen. Wir wünschen Marc alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Wir werden auf seinem Weg zurück immer für ihn da sein", so Nagelsmann weiter.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler schloss sich den Genesungswünschen an. "Es tut mir sehr leid für Marc", sagte er.

"Wir alle bei der Nationalmannschaft stehen auf dem ihm bevorstehenden Weg bis zum Comeback fest an seiner Seite. Marc hat im Laufe seiner Karriere schon einige Rückschläge verkraften müssen. Er wird auch dieses Mal gestärkt zurückkommen, davon bin ich überzeugt", sagte der DFB-Funktionär und spielte darauf an, dass ter Stegen schon früher wegen Knieverletzungen und zuletzt wegen Rückenbeschwerden längere Zeit passen musste.

Kein Wunder, dass Barca-Coach Hansi Flick betonte, wie "traurig" er sei, weil ter Stegen, der seit Kurzem auch Kapitän der Katalanen ist, "sehr wichtig für uns ist".

In diese Worte stimmte DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg ein. "Das ist eine ganz bittere Nachricht. Marc ist sowohl für den FC Barcelona als auch für die Nationalmannschaft ein wichtiger Rückhalt", sagte er.