Basler erwartet klaren Bayern-Sieg gegen Leverkusen

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Unter Vincent Kompany blüht der FC Bayern derzeit wieder auf

Der FC Bayern hat sich unter Vincent Kompany wieder zu einem gefräßigen Tormonster entwickelt. Mario Basler will die jüngsten Kantersiege nicht überbewertet, zollt dem Trainer der Münchner aber Respekt - und nennt dessen Erfolgsrezept.

6:1 in Kiel, 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb, 5:0 bei Werder Bremen - vom strauchelnden FC Bayern der vergangenen Saison ist derzeit nichts mehr zu sehen. Stattdessen fegt die Elf von Vincent Kompany reihenweise Gegner vom Rasen.

"Du musst auch erst mal sechs Tore machen in Kiel. Du musst auch erst mal fünf Tore machen in Bremen. Der FC Bayern spielt ja mittlerweile einen ganz, ganz anderen Fußball", anerkannte Bayern-Legende Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Unter Kompany ziehe sich der FC Bayern "nicht mehr zurück" und zeige nicht mehr "den langweiligen und langsamen Fußball, das Ballhalten, was sie die letzten Jahre immer gespielt haben, so dass sich ja jede Mannschaft schön zurückziehen kann", analysierte der Europameister von 1996: "Das machen sie nicht mehr. Und das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis unter Kompany im Moment."

Statt "15 Mal hinten rum" spielten die Bayern in der Saison 2024/25 "den Fußball, den wir seit Jahren eigentlich sehen wollen". Die Mannschaft versuche "jetzt vorne zu attackieren, den Ball schnell zu erobern und dann mit dieser offensiven Strahlkraft, die sie da haben, zuschlagen: Mit Kane, Olise, Musiala", erläuterte Basler den Spielstil des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen "ein geiles Spiel"

Dementsprechend freut sich Basler auch auf das Top-Spiel seines Ex-Klubs am Samstag (18:30 Uhr, live im sport.de-Ticker). "Ich habe es gesagt, der FC Bayern wird zurückschlagen. Das wird wahrscheinlich so sein", prophezeite er: "Ich glaube, das wird irgendwie ein geiles Spiel. Ich freue mich drauf."

Der 55-Jährige rechnet damit, dass die Bayern-Profis gegen den Titelverteidiger heiß sein werden wie Haxnfett - und zwar in Maßen. "Ich glaube, dass da keiner von den Bayern aufs Oktoberfest mehr geht. Freiwillig vor allem nicht. Und vor allem werden die noch über die vergangenen Saison nachdenken", orakelte Basler.

"Ich habe so irgendwie das Gefühl, es wird auch ein klares Ergebnis werden. Da kommt ja auch viel von der letzten Saison noch dazu. Da wurde Bayern richtig gedemütigt von Leverkusen. Am Samstagabend werden sich viele der Spieler daran zurückerinnern, was in der abgelaufenen Saison war."