Klub-Ikone warnt FC Bayern eindringlich: "Sehr gefährlich"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Auf den FC Bayern warten knifflige Aufgaben

Nach einer titellosen Saison und jeder Menge Frust herrscht beim FC Bayern endlich wieder Aufbruchstimmung. Die jüngste 20-Tore-Woche hat die Hoffnungen bestärkt, 2024/2025 wieder ganz oben angreifen zu können - also auch in der Champions League, wo das Finale dahoam 2.0 winkt. Die Münchner Klub-Legende Sepp Maier ist optimistisch, sieht aber auch noch einige Hürden auf den Rekordmeister zukommen.

"Ich sage immer: 'Ein Jahr kann man schon mal aussetzen mit dem Meistertitel. Aber danach geht's halt wieder zehn Jahre am Stück weiter'", frotzelte der 80-Jährige im Interview mit "t-online".

Zuletzt war sein FC Bayern von Bayer Leverkusen entthront worden. Trainer Thomas Tuchel musste anschließend seine Koffer packen, als Nachfolger wurde Vincent Kompany verpflichtet.

"Der Vincent macht das super. Ich finde ihn sehr sympathisch. Er macht das toll mit der Mannschaft, auch wie er mit den jungen Spielern umgeht. Er gibt sich richtig offen und ich glaube, dass die Spieler ihn gern mögen", schwärmte Maier von dem Belgier.

Und weiter: "Er ist erst 38 Jahre und war selbst ein sehr guter Fußballer. Deshalb kennt und versteht er die Spieler. Mit seiner ganzen Art kommt er bislang gut an."

Maier warnt indes vor verfrühter Euphorie: "Momentan ist alles super. Aber man muss jetzt mal sehen, wie es weitergeht."

Hintergrund: Die absoluten Top-Gegner warten in der Bundesliga wie in der Königsklasse noch. Am kommenden Wochenende wird es im Top-Duell mit Titelverteidiger Leverkusen spannend.

"Das wird sehr gefährlich für Bayern", so Maier: "Sie müssen eigentlich gleich in der normalen Spielzeit ein paar Tore vorlegen. Weil, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht und es in die Nachspielzeit geht, gewinnt am Ende dann immer Leverkusen."

An der nötigen Motivation dürfte es dem wiedererstarkten FCB freilich nicht mangeln. "Die Bayern sind natürlich heiß auf das Duell", kündigte Maier an.

Neuer und Müller vor Abschied vom FC Bayern? Maier wird deutlich

Im kommenden Sommer laufen die Verträge der beiden Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller in München unterdessen aus. Maier glaubt fest an eine gemeinsame Zukunft.

"So große Spieler [...] wird der FC Bayern nie hängen lassen. Die werden dann schon wieder zu einer Einigung kommen, mit der beide Seiten zufrieden sind", prophezeite er.