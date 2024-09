Muss Sané gehen? Ex-Bayern-Star wird deutlich

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Hat Leroy Sané noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Während der FC Bayern von Kantersieg zu Kantersieg eilt, feilen die Entscheidungsträger im Hintergrund schon am Kader der Zukunft. Zahlreiche Verträge laufen im kommenden Sommer aus, darunter der von Leroy Sané. Der frühere Münchner Thomas Helmer ist beim Nationalspieler zwiegespalten.

"Wenn er endlich sein Potenzial abruft und Vincent Kompany es auch hinbekommt – was ich ihm durchaus zutraue –, dann würde ich auch mit ihm verlängern. Vom Potenzial her steht das außer Frage", sagte Helmer in der "ran Bundesliga Webshow" über Sané.

Doch der 59-Jährige weiß auch, dass die Personalie polarisiert. "Bei den Fans ist es immer so ein Hin und Her", merkte Helmer an. Das größte Problem: "Seine Körpersprache." Diese sei allerdings "einfach seine Art".

Immerhin 49 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Sommer 2020 an Manchester City überwiesen, um Sané an die Isar zu holen. Seither wechselten sich Weltklasse-Phasen und unerklärliche Formtief-Episoden regelmäßig ab.

Helmer glaubt dennoch an einen Sané-Verbleib beim deutschen Rekordmeister. "Vom Fußballerischen her braucht man über seine Qualitäten nicht reden. Coman ist ja auch oft verletzt, da wird man wahrscheinlich lieber auf die Karte Sané setzen", so der Europameister von 1996.

Musiala-Abschied vom FC Bayern? Helmer gibt Ratschlag

Sportlich über jeden Zweifel erhaben ist dagegen Jamal Musiala, der auch nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel hin zu Vincent Kompany gesetzt ist. 2026 läuft sein Kontrakt beim FC Bayern aus, der Verein will unbedingt verlängern.

"Er ist noch sehr, sehr jung. Es würde eigentlich nichts dagegensprechen – auch aus seiner Sicht –, nochmal den Vertrag zu verlängern und bei den Bayern zu bleiben", warf Helmer ein.

Der Ex-Profi ergänzte: "Da weiß er, was er hat. Sie setzen voll auf ihn, er hat die volle Rückendeckung. Das ist auch schon viel, viel wert, das muss er sich erst woanders wieder erarbeiten. Er könnte dann immer noch – wenn er will – ins Ausland gehen. Meinetwegen zu Real Madrid oder wohin auch immer."