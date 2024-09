Müller spricht über "Sonder-Situation" beim FC Bayern

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Thomas Müller ist Rekordspieler des FC Bayern

Thomas Müller spielt derzeit seine insgesamt 17. Bundesliga-Saison mit dem FC Bayern, lief für den deutschen Rekordmeister schon 477 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus auf. Ob es nach dem Sommer 2025 noch weitergehen wird für die Vereinsikone, ist derzeit noch vollkommen offen - auch für den 35-Jährigen selbst.

Über seinen derzeitigen Vertragsstand bei seinem Herzensverein meinte Thomas Müller in einem Interview mit der Deutschen Fußball-Liga: "Es sieht so aus, dass ich noch bis nächstes Jahr im Sommer Vertrag habe und dementsprechend versuche, in diesem Jahr alles rauszuholen. Alles, was danach kommt, weiß ich selber noch gar nicht. Was ich will, was der Verein will, was wir alle wollen ..."

Was nach der laufenden Bundesliga-Saison passieren wird, ist nach aktuellem Stand noch vollkommen offen. Daher wolle Müller die Zukunftsfrage "auch gar nicht in meinen Fokus rücken", wie er weiter ausführte.

Grundsätzlich zeigte sich der Weltmeister von 2014 sehr gelassen, hält er sich doch von Karriereende bis zu einer weiteren Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiter alles offen.

Seit 24 Jahren für den FC Bayern aktiv

"Normalerweise ist es immer auch Teil des Geschäfts und Teil der Gedanken der Spieler, sich zu fragen, wie es weitergeht. Das ist schon eine Sonder-Situation, wenn du im Herbst deiner Karriere bist. [...] Ich habe schon sehr viel mehr Entspanntheit, als es in diesem Geschäft normal ist."

Thomas Müller spielt bereits seit 24 Jahren für den FC Bayern, ist im Trikot der Münchner zu einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten aufgestiegen. Unter anderem wurde der Offensiv-Allrounder zwölfmal deutscher Meister, sechsmal deutscher Pokalsieger und zweimal Champions-League-Sieger.

In den letzten Spielzeiten wurde sein Vertrag beim FC Bayern von den Vereinsverantwortlichen jeweils um eine weitere Saison verlängert.