Gewinner des Ballon d'Or längst klar?

IMAGO

Vinicius Junior (M.) gewinnt angeblich den Ballon d'Or

Offiziell wird der Ballon d'Or in diesem Jahr erst am 28. Oktober im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Paris vergeben. Doch schon jetzt kursieren Berichte, wonach der Gewinner der begehrten Auszeichnung schon längst feststehen soll.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" vermeldete, darf sich ein Starspieler von Real Madrid in diesem Jahr zum ersten Mal über die renommierte Trophäe freuen, die seit diesem Jahr von den französischen Zeitungen "France Football", "L'Équipe" und der UEFA gemeinsam vergeben wird.

Als bester Fußballer der abgelaufenen Saison 2023/2024 wird demzufolge Vinicius Junior ausgezeichnet.

Der 24-Jährige hatte in der abgelaufenen Spielzeit 39 Pflichtspiele für Real Madrid bestritten und dabei 24 Tore geschossen. Mit den Königlichen gewann er unter anderem die spanische Meisterschaft sowie die Champions League, erzielte im Königsklassen-Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund das entscheidende 2:0 für seine Farben.

Erster brasilianischer Titelträger seit Kaká

Laut "Marca" soll Vinicius Junior bereits über seinen Sieg bei informiert. Der Ballon d'Or, die als eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen überhaupt im Weltfußball gilt, soll dem Brasilianer demnach am 28. Oktober im Pariser Théâtre du Châtelet offiziell überreicht werden. "Der Brasilianer weiß bereits, dass der Ruhm auf ihn wartet", war unter anderem in der spanischen Quelle zu lesen.

Seit Kaká im Jahre 2007 wäre Vinicius der erste Brasilianer, der den Goldenen Ball gewinnen würde. Seit 2008 hieß der Gewinner des Ballon d'Or bis auf wenige Ausnahmen entweder Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi.

Nur in den Jahren 2018 (Luka Modric) und 2022 (Karim Benzema) wurde die Phalanx des achtfachen Gewinners Messi und des fünfmaligen Gewinners Cristiano Ronaldo durchbrochen.

Neben Vinicius Junior galten auch die beiden Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City) noch als aussichtsreiche Kandidaten auf die begehrte Auszeichnung.