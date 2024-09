Schlechte Neuer-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Manuel Neuer hofft noch auf einen Einsatz mit dem FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Manuel Neuer hat das Bundesliga-Duell seines FC Bayern bei Werder Bremen (5:0) aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst. Die Zeit bis zum Liga-Kracher gegen Doublesieger Bayer Leverkusen ist knapp - und der Keeper anscheinend nicht fit.

Neuer wirkte auch am Dienstagvormittag noch nicht wieder im Mannschaftstraining des FC Bayern mit, berichtet "Bild".

Arbeiten konnte der 38-Jährige dennoch: Neuer trainierte im Leistungszentrum an der Säbener Straße, wo er etwa auf dem Laufband schwitzte. Der Schlussmann habe einen gut gelaunten Eindruck gemacht, so die Boulevardzeitung. Dennoch bleibe die Frage: Wird der Stammtorwart rechtzeitig für das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr) fit?

Neuer plagte sich zuletzt mit Oberschenkelproblemen im rechten Bein herum, die erstmals beim Kantersieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb aufgetreten waren. Zur Halbzeit hatte Cheftrainer Vincent Kompany eingegriffen und Ersatzmann Sven Ulreich aufs Feld geschickt - als reine Vorsichtsmaßnahme, wie es hieß.

FC Bayern: "Leichte Reaktion" in Neuers Oberschenkel

Stand der langjährige deutsche Nationalspieler dann am vergangenen Bundesliga-Spieltag zunächst wie geplant auf dem Spielberichtsbogen, musste kurzfristig doch sein Stellvertreter Ulreich zwischen die Pfosten rücken. "Der Oberschenkel hat eine leichte Reaktion gezeigt", teilte der Rekordmeister mit.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte sich dennoch zuversichtlich gezeigt, dass die Zeit für Neuer reicht, um gegen den amtierenden Meister im Tor zu stehen. "Ich bin kein Mediziner, aber das ist, was mir alle sagen", so der 51-Jährige.

Zugleich hob Eberl hervor, dass sich die Mannschaft immer auf Sven Ulreich verlassen könne. Der 36-Jährige vertritt Manuel Neuer schon seit vielen Jahren, im Trikot des FC Bayern kommt er auf beachtliche 103 Pflichtspieleinsätze. 34 Mal blieb Ulreich dabei ohne Gegentor.