Schallenberg war gegen Geraerts-Rauswurf

Ron Schallenberg steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Der FC Schalke 04 befindet sich nach dem Rauswurf von Karel Geraerts wieder einmal auf Trainersuche. Allrounder Ron Schallenberg hat den erneuten Wechsel auf der Bank kommen sehen.

"Ein Grundgefühl hat man als Fußballer immer, wir konnten vorher ja auch lesen, was geschrieben wurde", sagte Schallenberg nach der Schalker Trainingseinheit unter Interimscoach Jakob Fimpel am Dienstagvormittag in einer Medienrunde.

"Von daher kam es jetzt nicht zu Hundert Prozent überraschend", fügte der 25-Jährige hinzu, um dann zu erklären, dass er eigentlich gegen die Entlassung des Belgiers war. Er "hätte gerne mit Karel weitergearbeitet", so Schallenberg: "Aber das ist nicht meine Entscheidung."

Karel Geraerts musste seinen Platz beim Revierklub nach dem 3:5 im Heimspiel gegen Darmstadt 98 räumen. Schalke 04 hatte zunächst noch mit 3:0 geführt, zur Halbzeit stand es immerhin noch 3:1. Dann brach die Mannschaft völlig ein.

Ron Schallenberg glaubt an Qualitäten beim FC Schalke 04

Die Entlassung sei dem Defensivspieler zufolge allein der Mannschaft zuzuschreiben. "Was in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt passiert ist, konnte kein Trainer verhindern. Das war kollektives Versagen der elf Spieler auf dem Platz."

Schallenberg äußerte sich derweil auch zur Frage, welcher Trainer in Zukunft an der Seitenlinie stehen soll. Unter Fimpel geht Schalke 04 in die Spiele gegen Preußen Münster (Samstag, 20:30 Uhr) und Hertha BSC (5.10., 20:30 Uhr), nach der dann folgenden Länderspielpause soll spätestens der neue Mann gefunden sein.

Wer die Mannschaft betreut, sei Schallenberg zufolge aber gar nicht entscheidend: "Da kann jeder Trainer der Welt kommen - jetzt ist die Mannschaft gefragt. Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen." Die Qualität des Teams reiche "auf jeden Fall, um da rauszukommen", hob er hervor.