Schalkes Kaderplaner Manga reagiert auf Raúl-Gerüchte

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ben Manga sucht den neuen Trainer des FC Schalke 04

Medienberichte, wonach Vereinsikone Raúl in den Trainer-Gedankenspielen des FC Schalke 04 zumindest eine Rolle spielt, entsprechen den Tatsachen.

"Seitdem er hier war, höre ich immer seinen Namen, sobald jemand entlassen wird. Natürlich ist Raúl ein Name, der begeistert. Das ist normal, dass ihr euch automatisch mit dem Namen beschäftigt - und wir es vielleicht auch tun", sagte S04-Kaderplaner Ben Manga am Dienstag nach dem Training in einer Medienrunde. "Das ist jetzt schwer zu sagen: Ist er ein Thema? Ist er kein Thema?"

Raúl, der derzeit die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert, wird in deutschen und spanischen Medien seit Montag mit einer Schalke-Rückkehr in Verbindung gebracht. Unklar ist, ob der kriselnde Zweitligist überhaupt realistische Chancen auf eine Verpflichtung des 47-Jährigen hat.

Das müsse man Raúl selbst fragen, sagte Manga dazu. "Würden wir uns mit dem Namen nicht beschäftigen, dann sagt ihr ja: Der wäre vielleicht gekommen, und ihr habt euch damit noch nicht mal beschäftigt!"

Er bestätigte einen Trip von ihm und Vorstandschef Matthias Tillmann in die spanische Hauptstadt. "Wir waren in Madrid - aber nicht wegen Raul", so Manga, der bei der Schalker Trainersuche derzeit mehr oder weniger freie Hand haben soll.

Generell "arbeiten wir daran, wir haben Gespräche geführt", gab Manga einen Einblick in den Stand der Dinge. "Entscheidend ist nicht schnell - entscheidend ist, den Richtigen zu finden."

FC Schalke 04: Dauert die Trainersuche "drei Wochen"?

Schalke werde "in Ruhe mit den Kandidaten sprechen und gucken: Wer passt zu dem Weg, der uns als Verein für die nächsten Jahre vorschwebt? Das kann fünf Tage dauern, aber auch drei Wochen."

Der S04 hat hohe Ansprüche an den neuen Mann an der Seitenlinie. "Wir haben eine Vision, dass wir junge Spieler entwickeln. Trotz alledem müssen wir erfolgreich sein. Wir müssen also einen Mix finden, einen, der beides schon kann. Das ist schwer, jemanden zu finden, der direkt alles erfüllt", sagte Manga.

Die Königsblauen hatten sich nach der 3:5-Heimpleite gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag von Karel Geraerts getrennt. Derzeit betreut Jakob Fimpel das Team. Der etatmäßige U23-Coach ist allerdings nur eine Interimslösung.