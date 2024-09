Vorwurf an Tuchel: War der FC Bayern nicht fit?

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Beim FC Bayern gescheitert: Thomas Tuchel

Rund um die Säbener Straße weht derzeit nicht nur aufgrund des Herbstbeginns ein neuer, frischer Wind. Unter Trainer Vincent Kompany hat der FC Bayern zurück in die Erfolgsspur gefunden, die Katerstimmung der Vorsaison ist passé. Der frühere Münchner Markus Babbel ist voll des Lobes und erkennt einen entscheidenden Unterschied zur Ära von Thomas Tuchel.

"Die Leistung ist wieder da. Die vielen Tore sind Wahnsinn", schwärmte der Europameister von 1996 im Schweizer Talkformat "Blick Kick". Zuletzt traf der Rekordmeister binnen einer Woche in drei Partien 20 Mal.

Auffällig ist, mit welcher Energie die Bayern momentan auftreten und ihre Gegner beinahe erdrücken.

"Sie wirken einfach wieder fit", zog Babbel einen vielsagenden Vergleich: "Das hat in der letzten Saison brutal gefehlt. Sie konnten keine Widerstände angehen, Rückstände nicht mehr umbiegen, weil sie körperlich dazu nicht mehr in der Lage waren. Sie wollten zwar, aber konnten nicht."

Zuvor habe das Team "nie 90 Minuten durchgehend gut" gespielt, merkte der 52-Jährige kritisch an. Jetzt sei der Fußball des FC Bayern wieder "atemberaubend".

Babbel dazu: "Sie sind individuell herausragend gut und haben eine brutale Fitness, jeder gibt Gas. Es gibt auch wieder einen Konkurrenzkampf. Der war letztes Jahr nicht gegeben, weil der Kader zu klein war. Viele Spieler wussten, sie spielen eh - egal, wie sie spielen."

Babbel: Saisonstart des FC Bayern "etwas holprig"

In den ersten beiden Ligaspielen hatte sich der FC Bayern noch etwas schwerer getan. Beim VfL Wolfsburg (3:2) und gegen den SC Freiburg (2:0) war spürbar Sand im Getriebe, die Siege waren hart erarbeitet.

"Natürlich war es am Anfang auch etwas holprig. Sie waren nicht sofort in einem Flow", analysierte Babbel. "Aber was seit zwei, drei Wochen stattfindet, ist großartig."

Am kommenden Wochenende soll der amtierende Doublesieger Bayer Leverkusen die neue Stärke des FC Bayern zu spüren bekommen. Die Werkself gastiert am Samstagabend (18:30 Uhr) zum Top-Spiel in der Allianz Arena.