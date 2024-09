ManCity-Star nach Rodri-Schock bereit

IMAGO/Andrew Yates

Rodri fällt mehrere Monate aus

Europameister Rodri zählt zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der Welt, beim Topspiel gegen den FC Arsenal (2:2) hat sich der Superstar von Manchester City allerdings schwer verletzt. Ein herber Rückschlag für die Titel-Ambitionen der Sky Blues, meint ein Premier-League-Experte. Der Ersatzmann meldete sich unterdessen bereit.

"Rodris Ausfall wird hart zu kompensieren sein", hob "Sky"-Reporter Raphael Honigstein, der zudem für das Portal "The Athletic" schreibt, nach dem Verletzungsschock bei Manchester City hervor. Rodri fällt mit seiner im Spiel gegen Arsenal erlittenen Verletzung womöglich für den Rest der Saison aus.

Der amtierende Meister gab am Mittwochvormittag bekannt, dass sich der 28-Jährige eine Kreuzbandverletzung am rechten Knie zugezogen hat. In Spanien lässt sich der Spieler nun von einem Spezialisten untersuchen. Rodri hatte gegen die Gunners erst sein zweites Spiel in der laufenden Premier-League-Saison absolviert. Den Start der neuen Spielzeit hatte der Spanier bereits mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Manchester City: Rodri ist "der Super-Sechser schlechthin"

Premier-League-Experte Honigstein zufolge hat der Ausfall schwerwiegende Konsequenzen für Pep Guardiolas Starensemble: "Wahrscheinlich wird City personell etwas machen müssen. Aber man muss erstmal einen Spieler finden, der diesen Ansprüchen genügt und robust genug für die Premier League ist. Das wird sehr schwierig. Es ist traurig für City und Rodri. Für den Titelkampf rechnen sich einige Mannschaften jetzt mehr aus, weil City ein bisschen verwundbarer erscheint ohne den Mann auf der Sechs."

Rodri, bei der EM in Deutschland zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, hatte sich erst in der vergangenen Woche über die zu hohe Belastung im Fußball beschwert und sogar mit einem Streik gedroht. Die Aussagen hatten international hohe Wellen geschlagen.

Honigstein zufolge ist Rodri im Team von Guardiola genau der Spieler, der eigentlich nicht zu ersetzen ist. "Kevin De Bruyne ist ausgefallen und es war kein Problem. Innenverteidiger fielen aus, wurden auch ersetzt. Der eine Spieler, der sich wirklich immer extrem auf die Ergebnisse auswirkt, wenn er nicht da ist, ist eben Rodri."

Dieser sei "der Super-Sechser schlechthin" und als "Aufbauer, Abräumer, Gestalter, Torschütze in wichtigen Spielen" essenziell: "Für ihn gibt es keinen Ersatz. Das ist ein richtig harter Schlag für den Verein."

Rodri-Ersatz macht sich bereit

Trotz der schwierigen Aufgabe macht sich im Kader von Manchester City nun vor allem ein Spieler bereit, um in die Fußstapfen von Rodri zu treten: Matheus Nunes.

"Wir müssen die Lücke füllen, denn es ist ein großer Verlust, aber wer auch immer auf dem Platz steht, wird gute Leistungen bringen", sagte Nunes nach dem 2:1-Sieg im Ligapokal gegen Watford. "Bei den Wolves habe ich mehr als Flügelspieler gespielt und im letzten Jahr hier mehr als Nummer 10, aber als ich bei Sporting gespielt habe, war ich immer auf der Doppelsechs, also bin ich jetzt an jede Position gewöhnt. Ich versuche jedes Mal, dem Team zu helfen, wenn der Trainer mich aufs Feld schickt, aber ich weiß, dass die anderen Jungs auch bereit sind, weil wir so viel Qualität im Team haben."

Das Team habe schon im letzten Jahr gezeigt, dass Ausfälle wie die von Erling Haaland und Kevin De Bruyna kompensiert werden können.