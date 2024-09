Wanner-Entscheidung von einem Punkt abhängig?

IMAGO/Laci Perenyi

Paul Wanner ist vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen

Paul Wanner begeistert aktuell beim 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga. Die Leihgabe des FC Bayern könnte sowohl für die deutsche als auch für die österreichische Nationalmannschaft auflaufen. Der Entschluss des Mittelfeld-Juwels soll vor allem von einem wichtigen Punkt abhängen.

Laut "Sport1" träumt Wanner von einer Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada sowie Mexiko.

Der Deutsche Fußball-Bund ist demnach gefragt. Dem TV-Sender zufolge würde sich Wanner nämlich für den DFB entscheiden, wenn dieser ihm eine realistische Perspektive für den Weg zur WM aufzeigt. Ansonsten könnte der Österreichische Fußball-Bund das Rennen machen, so der Tenor.

Der 18-Jährige ist Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin. Folglich kann Wanner zwischen den jeweiligen Nationalmannschaften wählen.

Wie "Sport1" weiter berichtet, lockte ÖFB-Coach Ralf Rangnick bereits mit einer Nominierung für die zurückliegende Europameisterschaft. Wanner soll diese Chance ausgeschlagen haben.

DFB will Paul Wanner nicht verlieren

Er könne "ganz klar sagen, dass meine Entscheidung noch offen ist. Ich habe noch nichts entschieden", kommentierte der Youngster die Nationalteam-Frage zuletzt gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

"Das ist enorm wichtig, dass wir so einen Spieler halten", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im "Aktuellen Sportstudio" im "ZDF" zur Personalie: "Er weiß natürlich, was er an Deutschland hat. Er spielt ja im Moment in der U20 oder U21."

DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf erklärte im "Doppelpass" bei "Sport1": "Wir können keinen besseren Vertrag oder Geld bieten. Wir können nur die Perspektive aufzeigen. Am Ende müssen die Spieler und ihre Familien aber selbst entscheiden."

Laut "Sport1" kann sich Wanner vorstellen, bei der U21-Europameisterschaft 2025 aufzulaufen. Knackpunkt ist aber wohl die Chance auf eine WM-Teilnahme 2026.

Wanner ist aktuell vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler zählt in der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zu den Leistungsträgern.