TSG-Youngster rettet Hoffenheim mit Traumtor

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Max Moerstedt (M.) traf per Seitfallzieher

Neuer Wettbewerb, alte Probleme: Die Luft für Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim wird nach einem bescheidenen Auftritt in der Europa League immer dünner.

Die Kraichgauer kamen in ihrem ersten Europacupspiel seit 1308 Tagen beim dänischen Meister FC Midtjylland nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) hinaus und brachten ihren Trainer nach drei Liganiederlagen weiter in Bredouille. Bis zur Länderspielpause sollte Matarazzo mit seinem Team den Turnaround schaffen.

Dario Osorio (42.) traf gegen die erneut erschreckend schwache TSG-Defensive kurz vor der Pause, U17-Weltmeister Max Moerstedt rettete mit seinem traumhaften Seitfallzieher (89.) immerhin noch spät einen Punkt. Die Chance aufs Remis bewahrte zuvor einzig Oliver Baumann seinem Team, der Schlussmann gab nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen ein exzellentes erstes Bewerbungsschreiben für das DFB-Tor ab.

"Kämpferisch, Moral, Zusammenhalt - das stimmt. Wir haben was, das wir mitnehmen. Aber wir können definitiv besser Fußball spielen", sagte Baumann bei "RTL": "Es war wichtig, dass wir im Spiel geblieben sind. Dass wir hintenraus den Ausgleich machen, tut gut."

Bei der TSG geht es in dieser Saison drunter und drüber, seit dem Rauswurf des langjährigen Sportchefs Alexander Rosen und weiterer Geschäftsführer Ende Juli steckt der Klub in der Krise. Auch Matarazzo geriet nach drei Bundesliga-Niederlagen in die Kritik, Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner wurde gar schon als Nachfolge-Kandidat gehandelt. Der Chefcoach freute sich deshalb international über einen "Tapetenwechsel, einen frischen Start, neue Energie".

Kramaric und Stach fehlten erkrankt

Von dieser neuen Energie war ohne die erkrankten Leistungsträger Andrej Kramaric und Anton Stach aber nur wenig zu spüren - Baumann musste schon in der Anfangsphase mehrmals retten. Erst zeigte der 34-Jährige eine starke Fußabwehr gegen Franculino (3.), dann einen Spitzenreflex gegen den Ex-Wolfsburger Kevin Mbabu (9.). Offensiv trat bei der TSG einzig Adam Hlozek in Erscheinung. Ein Distanzschuss rauschte knapp vorbei (10.), einmal klärte Mbabu auf der Linie (32.).

Hinten musste Baumann dagegen nach einem Fehler von Youngster Tom Bischof erneut spektakulär per Fußabwehr gegen Edward Chilufya (30.) retten, dann tauchte er gegen Joel Andersson perfekt ins Eck ab (35.). Erst beim Schlenzer von Osorio war der Keeper machtlos.

Auch nach dem Wechsel blieb Baumann im Blickpunkt, musste gleich mehrfach für die löchrige Abwehr in die Bresche springen. Nach der Einwechslung von Mergim Berisha versuchten die Hoffenheimer eine Schlussoffensive zu starten - und wurden noch spät durch Youngster Moerstedt belohnt.