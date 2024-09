ManUnited blamiert sich gegen Underdog

IMAGO

Christian Eriksen stand gleich mehrfach im Mittelpunkt

Mitfavorit Manchester United hat zum Auftakt in die Europa League gepatzt. Die Red Devils kamen im Regen von Old Trafford nicht über eine 1:1 (1:0) gegen Twente Enschede hinaus, tragischer Held des Abends war Christian Eriksen.

Der Däne traf erst sehenswert zur Führung (35.), patzte dann aber vor dem Ausgleich durch Sam Lammers (68.).

United-Trainer erlebte damit ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub die nächste Enttäuschung der Saison. Der 54-Jährige spielte die meiste Zeit seiner aktiven Karriere als Innenverteidiger bei Twente und arbeitete dort auch als Jugendtrainer, in der Premier League rangiert der Traditionsklub nur auf Rang elf.

Einen ungefährdeten Sieg fuhr Galatasaray Istanbul ein, der Tabellenführer der türkischen Liga gewann gegen PAOK Saloniki 3:1 (0:0). Einen bitteren Abend erlebte hingegen Dynamo Kiew in Hamburg. Im Volksparkstadion waren die Ukrainer, die im Europapokal wegen des von Russland angezettelten Krieges nicht in der Heimat spielen können, beim 0:3 (0:3) gegen Lazio Rom besonders in der ersten Halbzeit überfordert.

Moukoko holt mit Nizza einen Punkt

Für die Italiener trafen Boulaye Dia (5., 35.) und Fisayo Dele-Bashiru (34.). Zudem sah Kiews Maksym Bragaru die Rote Karte (72.). Bei Lazio kassierte Tijani Noslin nur drei Minuten nach seiner Einwechslung ebenfalls einen Platzverweis (82.).

Für U21-Nationalstürmer Youssoufa Moukoko und den OGC Nizza war beim 1:1 (1:1) gegen San Sebastian mehr drin. Nachdem Pablo Rosario (45.) den Führungstreffer von Ander Barrenetxea (18.) ausgleichen konnte, vergaben Moukoko und Co. einige gute Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte Evann Guessand (55.) bei einem Foul-Elfmeter.