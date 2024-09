Beier nur Ersatz: Sahin stärkt BVB-Neuzugang

IMAGO/David Inderlied

Maximilian Beier wechselte im Sommer zum BVB

Neuzugang Maximilian Beier kommt bei Borussia Dortmund noch nicht richtig in Schwung. BVB-Cheftrainer Nuri Sahin betonte auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum, dass der deutsche EM-Fahrer im weiteren Saisonverlauf nach seiner Ansicht noch wichtig wird.

"Ich war einer derjenigen, die ihn unbedingt haben wollten. Ich bin heilfroh, dass er bei uns ist, aber ich muss jede Woche Entscheidungen treffen. Es können immer nur 16 [Spieler] eingesetzt werden", sagte Sahin am Mittwoch über die sportliche Situation von Beier.

Der Angreifer war im Sommer für circa 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt. Die Dortmunder Verantwortlichen statteten Beier direkt mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2029 aus.

Der 21-Jährige wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Schwarz-Gelben. Ohnehin sammelte der deutsche Nationalspieler in vier Einsätzen erst 141 Minuten. Beim Auftakterfolg gegen den FC Brügge (3:0) in der Champions League sowie bei der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga kam er überhaupt nicht zum Zug.

BVB: Nächste Chance schon im Derby?

Beier werde wie der zuletzt ebenfalls nicht berücksichtigte Julien Duranville im weiteren Saisonverlauf "noch sehr wichtig" werden, beteuerte Sahin.

Die nächste Chance könnte sich bereits am kommenden Bundesliga-Spieltag ergeben. Borussia Dortmund empfängt am Freitag (20:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) den VfL Bochum zum Lokalderby. Personelle Änderungen sind nach dem heftigen Rückschlag gegen den VfB Stuttgart möglich.

"Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir kommen von einem sehr schwachen Spiel, Bochum hätte sein Spiel sicherlich auch gerne gewonnen [der VfL spielte 2:2 gegen Holstein Kiel, Anm.d.Red.]. Wir wollen und müssen aber am Freitag drei Punkte holen", blickte Sahin auf die kommende Aufgabe voraus.