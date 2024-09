So ist der Comeback-Plan von Ouedraogo

IMAGO/motivio

Assan Ouedraogo wechselte im Sommer zu RB Leipzig

Zehn Millionen Euro hat sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig in diesem Sommer die Dienste von U17-Weltmeister Assan Ouedraogo kosten lassen. Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 gekommen, verletzte sich der Teenager im Sommer während der USA-Reise der Roten Bullen und fällt seit dem aus. Jetzt gibt es neue Informationen zum Comeback-Plan des Youngsters.

Nachdem er aufgrund einer Knieverletzung, die er sich im Testspiel gegen den englischen Erstligisten Aston Villa zugezogen hatte, insgesamt sieben Wochen lang verletzt ausgefallen war, steht Ouedraogo jetzt langsam, aber sicher vor seiner Rückkehr.

Wie die "Bild" vermeldete, hat der 18-Jährige schon zu Wochenbeginn das individuelle Training auf dem Rasen am Leipziger Cottaweg wieder aufgenommen.

Zuvor hatte Ouedraogo ein umfangreiches Reha-Programm bei seinem neuen Klub durchlaufen, für den er bis dato noch kein Pflichtspiel bestreiten konnte.

In dieser und in der nächsten Woche soll es zunächst noch bei individuellen Übungen mal mit und mal ohne Ball am Fuß für das Top-Talent bleiben.

Danach, wenn erneut eine einwöchige Länderspielpause Mitte Oktober ansteht, soll er laut "Bild"-Informationen langsam wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Ouedraogo fiel schon im letzten Jahr lange auf Schalke aus

Rouven Schröder, Sportdirektor der Leipziger, äußerte sich gegenüber der Zeitung zuversichtlich, dass der Mittelfeldspieler zeitnah wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird: "Wir haben großes Vertrauen in die ärztliche Abteilung, dass wir Assan bald wieder zurückbekommen. Er liegt voll im Plan, muss dann aber natürlich erst wieder richtig mit der Mannschaft trainieren."

Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausfall hinterließ Ouedraogo in seiner ersten Saison-Vorbereitung bei dem Champions-League-Klub einen starken Eindruck und hatte sich bereits Hoffnungen auf seine ersten Einsätze für die Sachsen gemacht.

Für den FC Schalke 04 war der gebürtige Mülheimer in der vergangenen Saison in 18 Pflichtspielen dabei (drei Tore) hatte auch da monatelang mit einer langwierigen Verletzung (Syndesmosebandriss) zu kämpfen.