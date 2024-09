Xhaka über Bayer-Ziele vor Gipfeltreffen beim FC Bayern

IMAGO/Mika Volkmann

Granit Xhaka (r.) trifft am Samstagabend mit Bayer Leverkusen auf den FC Bayern

Am kommenden Samstagabend (Anstoß 18:30 Uhr) steht das direkte Duell der aktuell besten deutschen Fußball-Mannschaften an. Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern empfängt den Tabellenzweiten und amtierenden deutschen Meister, Bayer Leverkusen. Der Werkself-Kapitän glaubt fest daran, dass seinem Team einmal mehr ein furioser Sieg gegen die Münchner gelingen kann.

"Wir wissen natürlich, wie viel Potenzial die Bayern haben und welche neuen Ideen mit dem neuen Trainer Vincent Kompany auch in ihr Spiel kommen. Wir haben ihre Spiele natürlich analysiert und man sieht schon, dass vieles sehr gut funktioniert", zollte der Mittelfeldspieler im "Sky"-Interview seinen Respekt vor den bisherigen Leistungen der Münchner, die mit vier Siegen aus vier Spielen und 16:3 Toren einen neuen Startrekord hingelegt hatten.

"Fast jeder Schuss ist ein Tor bei ihnen. Die Offensive ist sehr stark und in der Defensive bekommen sie weniger Gegentore. Es ist auf jeden Fall ein Spitzenspiel angesagt und wir sind bereit dafür", fügte Xhaka hinzu, der seit 2023 in Leverkusen unter Vertrag steht und mit den Rheinländern auf Anhieb die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann.

Ein Spiel in München gegen den FC Bayern sei nach Aussage des Schweizers "immer etwas Spezielles". Bemerkenswert: Von den letzten fünf Duellen mit dem deutschen Rekordmeister hat Bayer Leverkusen nur eins verloren. Ansonsten gab es zwei Unentschieden und zwei Siege gegen die Münchner.

Xhaka will mit Bayer wieder "von Spiel zu Spiel denken"

Auf ein konkretes Saisonziel mit seinen Leverkusenern wollte sich der 31-Jährige derweil noch nicht festlegen - zumindest nicht öffentlich. Xhaka meinte über die Ambitionen seiner Mannschaft in der ersten Spielzeit als Titelverteidiger in Bundesliga und DFB-Pokal: "Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen! Klar haben wir intern unsere Ziele, aber nach außen ist es wieder etwas anderes. Mit dem Motto 'von Spiel zu Spiel schauen' sind wir im vergangenen Jahr sehr gut vorangekommen und werden auch in diesem Jahr mit diesem Motto gehen."

Der FC Bayern solle am Samstagabend "ein bisschen geärgert werden". Im Idealfall träumt Xhaka von einer ähnlichen Leverkusener Glanzleistung wie beim 3:0-Heimsieg im Februar dieses Jahres, der in 2023/2024 bereits einen wichtigen Fingerzeig in Richtung späterer Meisterschaft bedeutet hatte.