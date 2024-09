Magath: "Hunger auf Erfolg" ist beim FC Bayern zurück

IMAGO/Eventpress Kochan

Felix Magath äußerte sich zu FC Bayern und BVB

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen an. Trainer-Legende Felix Magath sieht die Münchner klar im Vorteil. Den BVB hat der 71-Jährige im Titelrennen bereits abgeschrieben.

"Es ist vor allem für den FC Bayern die erste richtige Standortbestimmung", schrieb Magath mit Blick auf das Topspiel in seiner "kicker"-Kolumne. Der Ex-Bayern-Trainer ergänzte: "Ich habe die Münchner vor der Saison als Titelfavoriten benannt, für mich sind sie auch am Samstag favorisiert."

Der FC Bayern strotze nach dem erfolgreichen Saisonstart nur so vor Selbstvertrauen und habe mit Bayer Leverkusen noch eine Rechnung offen.

"Ich erwarte die Münchner auch im Topspiel sehr aktiv und hoch pressend. Bayer 04 hingegen hat noch nicht die Sicherheit und das Selbstverständnis aus der Meistersaison. Neun Gegentore in vier Spielen sprechen Bände", merkte Magath an.

Beim FC Bayern machte Magath in dieser Saison einen "Wandel im Spiel" aus. "Ihre bisherigen Auftritte und ihre Kantersiege muss man wegen der Qualität der Gegner einordnen", sagte er zwar. Dennoch betonte der ehemalige Coach: "Unter Vincent Kompany hat das Münchner Spiel Kontrolle und Kontur zurückgewonnen."

In der vergangenen Saison seien die Spieler der Münchner "zäh, manchmal fast quälend" verlaufen. Aktuell werden die Gegner "wieder beherrscht" und "mit hoher Intensität bis zur letzten Minute gestresst".

"Das ist die Antwort auf die titellose, enttäuschende Vorsaison. Die Profis waren in der Pflicht, bisher liefern sie ab", betonte Magath: "Einige wirkten im Vorjahr ziemlich satt, jetzt ist der Hunger auf Erfolg zurück - bei allen in München, wie es scheint."

"Harte Landung in der Realität" für den BVB

Im Titelkampf sieht Magath Bayer Leverkusen als Hauptkonkurrenten für den FC Bayern. "Ich rechne mit einem Zweikampf um den Titel - mit Vorteilen für die Münchner", so der 71-Jährige.

Weitere ernsthafte Konkurrenten sieht Magath nicht. "Leipzig hätte mancher nach dem Coup in Leverkusen zugetraut, in den Titelkampf eingreifen zu können. Die 0:0-Spiele gegen Union und St. Pauli haben gezeigt, dass es an Konstanz fehlt", analysierte er.

Der VfB Stuttgart spiele zwar "begeisternden Fußball", werde aber nicht im den Titel mitspielen.

Für Borussia Dortmund sei die 1:5-Klatsche gegen den VfB "eine harte Landung in der Realität" gewesen. "Es scheint fast egal zu sein, wer beim BVB Trainer ist – in den großen Spielen wirkt dieses Team oft blockiert", stichelte Magath.