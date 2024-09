Klopp-Vergleiche und emotionales Plädoyer für Kompany

IMAGO/Laci Perenyi

Vincent Kompany ist seit dem Sommer Cheftrainer beim FC Bayern

Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner Calmund blickt gespannt und mit freudiger Erwartung auf das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Samstagabend (ab 18:30 Uhr). Der 75-Jährige zollte vor allem den beiden Cheftrainern der Teams seinen großen Respekt, hielt für Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany ein regelrechtes Plädoyer.

Gegenüber "Sky" erklärte der Rheinländer, dass ihm der neue Cheftrainer des FC Bayern zuletzt "viel zu schlecht" in der öffentlichen Wahrnehmung weggekommen sei.

Die Tatsache, dass Kompany in der abgelaufenen Saison mit dem FC Burnley aus der englischen Premier League abgestiegen war, sei für Calmund nicht von großer Bedeutung. Er führte dazu einen überaus prominenten Vergleich an.

"Jürgen Klopp ist mit Mainz 05 auch auf und wieder abgestiegen, und dann nicht wieder aufgestiegen", verwies der langjährige Leverkusen-Macher auf den ehemaligen Startrainer von Borussia Dortmund und den FC Liverpool, der im Sommer 2008 als damaliger Zweitliga-Coach des 1. FSV Mainz 05 beim BVB angeheuert und dort seine Weltkarriere als Trainer begonnen hatte.

Zu Kompany müssen die Bayern-Stars mit großem Respekt aufschauen, befand Calmund angesichts der viele Titel und Erfolge, die der ehemalige Innenverteidiger vor allem mit Manchester City gefeiert hatte. Der heute 38-Jährige war unter anderem viermal englischer Meister und zweimal englischer Pokalsieger geworden.

Calmund hofft auf mehr Konzentration bei Bayers Hintermannschaft

"Zu Vincent Kompany müssen die Spieler auch hochgucken, der war schon belgischer Fußballer des Jahres und Premier-League-Spieler des Jahres, hat 90 Länderspiele gemacht. Der kann denen mal sagen: Ihr könnt hier nicht großkotzig bei mir rumlaufen, das habe ich auch schon alles erreicht", so die deutsche Manager-Legende.

Mit Blick auf Kompanys Pendant aus Leverkusen hatte Reiner Calmund ebenfalls lobende Worte parat: "Es gibt spielerisch nicht viel zu ändern. Xabi Alonso hat die Mannschaft komplett im Griff, der macht im Grunde auch alles richtig."

Für das Top-Spiel in München am Samstagabend erhoffe sich Calmund eine defensiv verbesserte Werkself: "In der Defensive gab es zuletzt ein paar Konzentrationsmängel, das muss man ganz klar so sehen. Das kann man sich auf dem Niveau nicht erlauben."