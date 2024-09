Werder-Boss gewährt Einblicke in Transferpläne

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Peter Niemeyer (l.) ist seit dem Sommer zurück bei Werder Bremen

Mit fünf Punkten aus den ersten vier Partien ist Werder Bremen mäßig in die Bundesliga-Saison gestartet. Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei den Norddeutschen, sprach nun darüber, wie sich die Mannschaft mittelfristig weiter verändern könnte.

Im Gespräch mit der "Bild" sagte der SVW-Funktionär zunächst, dass mit dem bestehenden Kader so viele Punkte wie möglich geholt werden sollen in den nächsten Wochen: "Wir möchten die kommenden Wochen und Monate dazu nutzen, unsere Mannschaft weiterzuentwickeln, die vor uns liegenden Spiele bestmöglich anzugehen und mit dem zu beschäftigen, was Woche für Woche auf dem Platz geschieht."

Die nächsten Bundesliga-Kontrahenten für Werder lauten 1899 Hoffenheim (29. September), SC Freiburg (5. Oktober) und VfL Wolfsburg (20. Oktober), in allen Partien rechnet sich das Team von Cheftrainer Ole Werner realistische Siegchancen aus.

Gleichzeitig will sich die Führungsetage der Bremer auch offenhalten, im kommenden Transferfenster noch weiter nachzurüsten: "Natürlich denken wir zeitgleich auch darüber nach, wie wir das Team, das wir haben, verbessern können. Das geschieht aber eher im Hintergrund und ist ein fortlaufender Prozess."

Niemeyer kündigt Gespräche mit Jung und Veljkovic an

Im vergangenen Sommer hatte Werder unter anderem für Skelly Alvero (kam von Olympique Lyon) und Keke Topp (kam vom FC Schalke 04) knapp sieben Millionen Euro ausgegeben.

Außerdem muss die Klubführung über die weitere Zukunft der Innenverteidiger Anthony Jung und Milos Veljkovic befinden, deren Arbeitspapiere an der Weser beide im kommenden Sommer auslaufen.

"Wir haben die Vertragssituationen unserer Spieler im Blick und werden mit ihnen intern über unsere und ihre Vorstellungen sprechen", gab Peter Niemeyer zu verstehen, der im Sommer dieses Jahres von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster als Leiter Profifußball zurück zum SV Werder gewechselt war.