Paul Wanner vertagt DFB-Entscheidung

Paul Wanner spielte zuletzt für die deutsche U20-Nationalmannschaft

Paul Wanner vom FC Bayern, in dieser Saison an Bundesliga-Konkurrent 1. FC Heidenheim verliehen, zählt zu den größten Mittelfeldtalenten Deutschlands. Doch der Youngster ist nicht nur für die deutsche, sondern auch die österreichische Nationalmannschaft spielberechtigt. Eine Entscheidung will er allzu schnell noch nicht treffen.

Paul Wanner vertagt den Entschluss über seine Zukunft. "Am liebsten würde ich ein Jahr Bundesliga spielen und dann schauen, wo ich mich eher sehe", so der 18-Jährige im Interview mit dem "kicker": "Ich möchte die Entscheidung zu hundert Prozent richtig treffen. Das kann in zwei Monaten sein oder am Ende der Saison."

Der Mittelfeldspieler durchlief beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mehrere Junioren-Stationen, insgesamt stand er 18 Mal für deutsche Nachwuchsmannschaften auf dem Platz, zuletzt im März für die U20. Da Wanners Mutter Österreicherin ist, wäre er aber auch für das Nachbarland spielberechtigt. Teamchef Ralf Rangnick bemüht sich hartnäckig um die Dienste des Toptalents, wollte ihn im Sommer sogar mit in den EM-Kader berufen.

Rangnick lässt nicht locker: Wanner erklärt EM-Verzicht

"Ich habe nicht Ja gesagt, weil ich mir mit der Entscheidung Zeit lassen wollte und will. Es war kein Nein zu Österreich, es ist offen für mich, ich mag beide Länder sehr", erklärte er seinen Verzicht auf die EM, die sich zeitlich mit der Vorbereitung beim 1. FC Heidenheim überschnitten hätte: "Ich wollte nach der Erfahrung des späten Wechsels nach Elversberg eine ganze Vorbereitung mitmachen. Es war mir wichtiger, im Verein gut anzukommen."

Auf die Frage, ob sich Bundestrainer Julian Nagelsmann oder Österreichs Coach Ralf Rangnick öfter bei ihm melden würde, antwortete Wanner diplomatisch: "Beide geben sich Mühe." Am Ende werde man sehen, so der Offensivspieler weiter, "wo mich das Herz hinzieht, und wo ich mich sehe und fühle. Das wird dann die richtige Entscheidung sein." Es sei "schön, wenn sich zwei Nationen bemühen".

Zuletzt hatte Paul Wanner eine Einladung zur deutschen U21-Nationalmannschaft wegen der hohen Belastung abgesagt. Diesmal sei er dafür "offen. Beim letzten Mal hatten wir zuvor keinen freien Tag, meinem Körper hat die Pause gutgetan." An eine mögliche Nominierung in die deutsche A-Nationalmannschaft für die bevorstehenden Spiele in der Nations League denke er allerdings nicht.