Bericht über Popp-Hammer im DFB-Team

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Beendet Alexandra Popp ihre Karriere in der Nationalmannschaft?

Schluss, aus, vorbei? Kapitänin Alexandra Popp beendet offenbar ihre Karriere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, hat Popp DFB-Trainer Christian Wück bereits informiert. Eine offizielle Mitteilung soll wohl noch im Laufe der Woche erfolgen.

Mit 67 Toren in 144 Länderspielen blickt Popp so oder so schon jetzt auf eine beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft zurück. Das letzte Kapitel könnte beim Spiel um Platz drei bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris geschrieben worden sein.

Im August gewann das DFB-Team die Bronze-Medaille durch ein 1:0 gegen Spanien. Im Anschluss an das olympische Turnier hielt sich Popp immer wieder bedeckt, was ihre Zukunft in der Nationalmannschaft angeht.

"Ich muss die letzten Wochen Revue passieren lassen und brauche Ruhe, um mir das Ganze zu überlegen. Gleichzeitig hat das neue Trainerteam auch noch ein Wörtchen mitzureden", sagte die 33-Jährige. Damit spielte sie auf den neuen DFB-Trainer Christian Wück an, der das Amt von Horst Hrubesch nach den Olympischen Spielen übernommen hatte.

Dritter Rücktritt bei den DFB-Frauen?

Laut den Medienberichten soll Wück über Popps Entscheidung bereits informiert sein. Es wäre der dritte Rücktritt nach Platz drei bei Olympia. So haben auch Merle Frohms und Marina Hegering ihre DFB-Karriere beendet. Beide stehen übrigens wie Popp ebenfalls beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Eine Rolle für Popps angeblichen Entschluss könnte auch ihre Verletzungshistorie gespielt haben. So deutete sie zuletzt an: "Da spielt mein Körper eine große Rolle, das muss man ganz klar sagen." Die Wolfsburgerin hatte wiederholt Probleme am Knie und an der Ferse. Ihr Vertrag beim VfL läuft am Saisonende aus.

Sollte jetzt also wirklich der Rücktritt aus dem DFB-Team erfolgen, kann Popp den Olympiasieg 2016 und den zweiten Platz bei der EM 2022 vorweisen.