Job-Chance für Thomas Tuchel rückt immer näher

IMAGO/M.Deines/M.i.S.

Findet Thomas Tuchel nach dem Aus beim FC Bayern einen neuen Trainerjob?

Nach seinem Aus beim FC Bayern zum Ende der vergangenen Saison ist Thomas Tuchel weiter vereinslos. Zeitnah könnte dem 51-Jährigen aber eine Rückkehr in seine alte Wahlheimat winken.

Englischen Medien zufolge ist Tuchel ein Trainer-Kandidat bei Manchester United. Der einstige Premier-League-Gigant ist unter Amtsinhaber Erik ten Hag schwach in die neue Saison in Englands Eliteklasse gestartet. An den ersten sechs Spieltagen setzte es für die Red Devils bereits drei Niederlagen. Die bisherige Ausbeute von sieben Punkten bedeutet nur Tabellenplatz 13.

Der "Sun" zufolge steht ten Hag zwar nicht unmittelbar vor der Entlassung, muss aber akut um seinen Job fürchten.

Demnach seien die anstehenden Partien beim FC Porto in der Europa League am Mittwoch (21:00 Uhr) sowie gegen Aston Villa am Sonntag (15:00 Uhr) intern zu Job-"Endspielen" für den 54-Jährigen erklärt worden.

Sollte es dabei weitere Nackenschläge setzen, wäre ten Hag seine Arbeitsstelle wohl los - und Tuchel dürfte sich womöglich Hoffnungen machen, nach seinem kurzen Engagement beim FC Chelsea zwischen 2021 und 2022 erneut auf der Insel anzuheuern.

Vom FC Bayern zu ManUnited? Prominente Konkurrenz für Thomas Tuchel

Ten Hag hatte sich nach dem 0:3-Heimdebakel gegen Tottenham Hotspur noch kämpferisch gezeigt. Er habe "keine Sorge" wegen einer möglichen Entlassung, betonte der Übungsleiter.

"Wir haben im Sommer alle gemeinsam, mit den Eigentümern und den Verantwortlichen, die Entscheidung getroffen zu bleiben", hob ten Hag hervor.

Schon in der Vorbereitung habe man bei ManUnited klar analysiert, "was wir verbessern müssen und wie wir den Kader zusammenstellen wollen". Man habe zudem gewusst, "dass es einige Zeit dauern würde".

Sollte es mit ten Hag nicht mehr weitergehen, hat United neben Tuchel angeblich noch weitere prominente Kandidaten auf der Liste, allen voran den ehemaligen englischen Nationaltrainer Gareth Southgate.