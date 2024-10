Sorgen beim FC Schalke 04: "Die Jungs müssen kapieren ..."

IMAGO/Fotografie73

Große Sorgen bei der U23 des FC Schalke 04

Während dem Zweitliga-Team des FC Schalke 04 mit dem 2:1-Sieg bei Preußen Münster zuletzt ein kleiner Befreiungsschlag gelang, steckt die U23 tief in der Krise. Nach der 1:2-Pleite im Kracher gegen den MSV Duisburg, der sechsten (!) Niederlage in Folge in der Regionalliga West, schrillen die Alarmglocken.

"Die Jungs müssen kapieren, in welcher Situation wir sind", zitiert die "WAZ" Tomasz Waldoch. Der 53 Jahre alte polnische Ex-Profi vertritt derzeit interimsweise seinen etatmäßigen Chef Jakob Fimpel, der wiederum übergangsweise die Profi-Mannschaft betreut.

Gegen den MSV gingen die Schalker zwar durch einen Treffer von Timothé Rupil (13.) früh in Führung. Den längeren Atem bewiesen aber die Gäste von der Wedau. Alexander Hahn (67.) sorgte für den Ausgleich, Tobias Fleckstein (90.+8) für das extrem späte Siegtor - und einen echten Nackenschlag für Schalke.

"Solch ein Spiel hast du nicht jedes Wochenende. Wir haben gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben", sagte Waldoch. "Wir wollten mit Herz, Leidenschaft und Zusammaenhalt ein gutes Spiel zeigen und dem Gegner wehtun. Das haben wir geschafft. Wir haben nicht nur verteidigt, sondern hatten auch gute Aktionen nach vorne. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat."

Art und Weise der Niederlage für Schalke 04 "hart"

Den Duisburgern, die nach neun Partien starke 20 Zähler auf dem Konto haben und die Tabelle anführen, zollte der frühere Abwehrspieler Respekt: "Man sieht, was für eine Qualität sie auch in der Breite haben."

Schalkes Torschütze Rupil haderte mit dem bitteren Spielverlauf. "Nach so einer Serie von Niederlagen in Führung zu gehen gegen so einen starken Gegner und dann so noch zwei Gegentore zu kassieren, ist hart", sagte der zehnmalige Nationalspieler Luxemburgs.

Die aktuelle Horror-Serie beschäftigt die inzwischen auf Tabellenplatz 15 durchgereichten Knappen natürlich. "Ich glaube, irgendwo steckt das immer drin", sagte Rupil. "Aber die Trainer und wir als Team geben uns das Gefühl, dass wir an jedem Wochenende gut spielen und auch gewinnen können."