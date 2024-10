Eberl warnt: Villa "das schwerste Los"

IMAGO/RHR-FOTO

Max Eberl ist Sportchef des FC Bayern

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern hat noch einmal eindringlich vor Champions-League-Neuling Aston Villa gewarnt.

"Das war das schwerste Los, das du bekommen konntest, auswärts in Birmingham", sagte Eberl vor dem Abflug der Münchner zum Spiel in der Königsklasse am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN).

Trainer Vincent Kompany, der als Coach des FC Burnley in der vergangenen Saison beide Duelle mit dem Europapokalsieger der Landesmeister von 1982 (1:0 im Finale gegen die Bayern) verloren hatte, habe "schon sehr viel erzählt, dass die Trauben sehr hoch hängen. Weil es ein sehr, sehr intensives Spiel wird."

Dennoch sei Zuversicht da beim deutschen Rekordmeister nach sieben Spielen mit sechs überzeugenden Siegen und dem Remis im Liga-Gipfel gegen Leverkusen, betonte Eberl: "Die Leistungen haben dazu beigetragen, dass wir da optimistisch hinfahren können."

Sollte dennoch jemand den Gegner unterschätzen, "dann wären sie, darf ich das sagen, ahnungslos". Aston Villa habe es in England geschafft, in die "Phalanx" der Großen einzubrechen und einstige Champions-League-Sieger wie Manchester United oder den FC Chelsea hinter sich zu lassen.

Und der Klub habe in Unai Emery einen ausgewiesenen Fachmann auf der Bank. "Ich glaube, er hat in seiner Zeit davor in Spanien schon gezeigt, was für ein großartiger Trainer er ist. Wir brauchen über die Qualität von Unai Emery nicht reden", sagte Eberl.